Фестиваль таланта и красоты для детей с инвалидностью "Сказочные мечты"

Поддержка и развитие творческих способностей детей с инвалидностью, - с такой целью благотворители ежегодно проводят всеукраинский конкурс-фестиваль "Сказочные мечты". В этом году фестиваль поддержал агрохолдинг Авангард, производитель куриных яиц под торговой маркой "Квочка".

"Раньше мы фестивали проводили только для детей но у нас поступало много заявок от молодежи, которая старше 20 лет. Они тоже очень хотят принимать участие и мы понимаем что они более обделены, чем дети. Поэтому в этом году мы решили включить в фестиваль категорию молодежь", - говорит Наталья Мирошниченко с "Международного благотворительного фонда" Справедливость ".

На пятый юбилейный фестиваль приехали участники со всей Украины - более тысячи детей и молодежи. Каждый присоединился к большой шоу программы. Многие дети получили специальные подарки от торговой марки "Квочка".

"Это румба танец, название я еще не придумала, просто — румба. У меня есть тренер, я хожу в два танцевальных клуба. В конкурсах я участвую очень часто. Бывает хочется каждый день, потому что сижу дома, бывает скучно, бывает весело, когда в школу иду, а так хочется еще куда-то ходить", - рассказывает участница фестиваля-конкурса Ярослава.

Оценивало выступления звездное жюри

"Это Злата Огневич всем известна, это прима-балерина Екатерина Повар, это известная украинская любимая писательница Лариса Ницой, это легенда футбола Влад Ващук", - рассказала Елена Бондарчук-ладят с "Международного благотворительного фонда" Справедливость ".

"Я получила огромный заряд любви, заряд позитива вспомнила Джека Лондона и его любовь к жизни и я увидела невероятное количество талантливых и очень красивых детей, я счастлива, что у них есть равноправные возможности выступать на сцене", - говорит украинская актриса балета Екатерина Кухар.

Кроме концертной программы, все дети были вовлечены в различные интерактивы, творческие мастер-классы. Организаторы говорят: праздник стал возможным при поддержке социально ответственного бизнеса.

"Торговая марка "Квочка" – это яйца которые продаются по всей Украине. Мы заботимся о детях и их семьи и хотим дать возможность талантливым детям с ограниченными возможностями проявить свои таланты, поэтому мы поддерживаем фестиваль сказочные мечты", - говорит руководитель направления коммуникаций агрохолдинга "Авангард" Марианна Конина.

Подарков и призов хватило для всех участников.

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