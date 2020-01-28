9,5 млн гривень или 7 лет тюрьмы за пост в соцсети: новый законопроект о СМИ

Медиа-эксперт Татьяна Попова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала новый законопроект о СМИ.

"Я сегодня долго разговаривала с медиаюристом, который помогал писать законопроект. Он сказал, что из него нужно выбрасывать 80%, поскольку они противоречат Конституции Украины, ценностям ОБСЕ и ЕС. И мы уже имеем от них очень негативные отзывы по этому законопроекту. Не должно быть разделения журналистов на правильных и неправильных. Мы говорим об этом постоянно, но нас не слышат. Вся эта ситуация с Минкультом вредит имиджу нашей страны", - заявила медиа-эксперт.

Она также прокомментировала, как изменится жизнь украинцев после принятия нового законопроекта о СМИ.

"Мы все жили в Советском Союзе, и мы снова в него вернемся, но еще в худших вариантах. У нас будут соцсети, в которых никто ничего не сможет писать, ведь пользователя оштрафуют на 9,5 млн гривень или даже посадят на 7 лет после третьего раза", - добавила эксперт.

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