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25 октября • обновлено в 18:44
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Итоги: обзор последних новостей пятницы 25 октября

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Ведущий прямого эфира ObozTV Вадим Колодийчук рассказал о последних новостях по состоянию на вечер пятницы 25 октября.

Новая система трансплантации

Загадочная стрельба в Харькове

Карантин из-за дифтерии, заболел школьник

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