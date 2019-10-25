Итоги: обзор последних новостей пятницы 25 октября

Итоги: обзор последних новостей пятницы 25 октября51 Читать материал на украинском
Ведущий прямого эфира ObozTV Вадим Колодийчук рассказал о последних новостях по состоянию на вечер пятницы 25 октября.
Новая система трансплантации
Загадочная стрельба в Харькове
Карантин из-за дифтерии, заболел школьник
Об этих и других новостях смотрите в прямом эфире на ObozTV
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы