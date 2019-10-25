Итоги: обзор последних новостей пятницы 25 октября

Ведущий прямого эфира ObozTV Вадим Колодийчук рассказал о последних новостях по состоянию на вечер пятницы 25 октября.

Новая система трансплантации

Загадочная стрельба в Харькове

Карантин из-за дифтерии, заболел школьник

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