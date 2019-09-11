11 сентября в США почтили память погибших от терактов

Жители США, а также пользователи сети по всему миру почтили во вторник, 11 сентября, память жертв терактов, произошедших в центре Нью-Йорка в этот же день 17 лет назад.

Пользователи сети публикую посты, в которых делятся жуткими фотографиями и воспоминаниями о дне трагедии.

Как известно, 11 сентября 2001 года 19 боевиков "Аль-Каиды" захватили четыре пассажирских самолета. Два из них террористы направили в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, после чего так называемые "башни-близнецы" рухнули, унося жизни тысяч людей. Еще один влетел в здание Пентагона. Четвертый самолет разбился в Пенсильвании.

В результате терактов погибли около трех тысяч человек, большинство из них – при падении башен Всемирного торгового центра.

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