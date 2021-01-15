Запрет мерять одежду и исчезновение электрочайников: карантинные ограничения в странах

Евгений Ихельзон
Евгений Ихельзон
Travel / Мнения
4,3 т.
Запрет мерять одежду и исчезновение электрочайников: карантинные ограничения в странах

У меня есть хобби, я собираю карантинные ограничения. За время так называемой пандемии я побывал в Гонконге, Малайзии, Турции, Узбекистане, Колумбии, Украине.

Наблюдения накапливаются.

- в отелях при чекине ваши вещи обильно обрызгивают антисептиком, такое видел в Колумбии и Малайзии.

- из дорогих отелей бизнес-категории типа Aloft, Radisson, из номеров исчезли электрочайники, а кое-где и керамические чашки. Чашки заменили на бумажные стаканчики, причем на одного гостя один стаканчик. Металлической посуды тоже нет. Минибары в то же время полны, как и раньше.

- в Узбекистане на входе в мечеть поставили дезинфекционные тоннели, когда перед входом человека забрызгивают с ног до головы антисептиком. Убрали уже,вроде бы.

- в Ташкенте в супермаркетах заставляют надевать целлофановые перчатки, в которых невозможно ничего делать, например достать деньги, карточку или телефон.

- в Малайзии запрещается ездить в личном автомобиле более чем двум членам семьи. Интересно, почему, ведь дома они находятся все вместе круглосуточно.

- в Колумбии действует принцип odd even, например, если сегодня 14 число, то заходить в рестораны и супермаркеты могут только те, у кого паспорт заканчивается на нечетную цифру и наоборот. Можно показывать копию, поэтому все уже нафотошопили себе дополнительные цифры, чтобы ходить без препятствий. Представьте себе семью, пришедшую в ресторан, когда пару человек не пустили из-за цифр. На днях в Сингапур объявили, что хотят сделать то же самое при посещении торговых центров.

- в Колумбии в самолёты впускают строго по рядам, но люди сразу же скапливаются в кучу перед входом, поскольку там опять медленно что-то проверяют

- украинское ноу-хау , впускать и выпускать в троллейбусе только через переднюю дверь. Непонятно, в чем противоэпидемический смысл, но троллейбусы сильно потеряли в скорости по сравнению с маршрутками, процентов на 20.

- в отелях 4-5* клиентов при чекине заставляют подписывать идиотские декларации о здоровье, над которыми сами же работники смеются. В частности, вы там указываете, что не контактировали с инфицированными ковид никогда)

- повсеместно распространилось измерение температуры, это делают люди с безучастными лицами, никто не знает, что делать, если вдруг температура высокая. Ну, кроме аэропортов.

- в Колумбии отели обязаны информировать полицию, если в отеле есть подтвержденный больной коронавирусом. В реальности это никто не делает, чтобы остальные гости не съехали.

- в Малайзии , если вы не поставили специальное приложение, то по входе в рестораны и магазины вам надо записаться в тетрадь, имя, фамилия, телефон. Иногда в тетради одни бетмены и джокеры. Иногда надо записать свою температуру, я видел и 39 и 40, фантазия работает.

- при входе в ночной клуб в Колумбии записывают все ваши данные, брызгают антисептик даже на обувь. Внутри людей столько, как в лучшие времена.

- в театре супружеские пары вынуждены сидеть через кресло друг от друга, чтобы не "заразиться".

- из туалетов в аэропортах убрали бумажные салфетки, а сушилка одна или не работает. Писсуары работают через один, но это обозначено так, что заметно уже, когда подошёл вплотную и начал.

- в Малайзии запрещено мерять одежду в магазинах, надо делать это дома и потом можно сдать назад, если не подошло. Обувь можно мерять, даже на босу ногу.

Можно добавлять.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Источник:Facebook Евгения Ихельзона
Коронавирус