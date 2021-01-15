У меня есть хобби, я собираю карантинные ограничения. За время так называемой пандемии я побывал в Гонконге, Малайзии, Турции, Узбекистане, Колумбии, Украине.

Наблюдения накапливаются.

- в отелях при чекине ваши вещи обильно обрызгивают антисептиком, такое видел в Колумбии и Малайзии.

- из дорогих отелей бизнес-категории типа Aloft, Radisson, из номеров исчезли электрочайники, а кое-где и керамические чашки. Чашки заменили на бумажные стаканчики, причем на одного гостя один стаканчик. Металлической посуды тоже нет. Минибары в то же время полны, как и раньше.

- в Узбекистане на входе в мечеть поставили дезинфекционные тоннели, когда перед входом человека забрызгивают с ног до головы антисептиком. Убрали уже,вроде бы.

- в Ташкенте в супермаркетах заставляют надевать целлофановые перчатки, в которых невозможно ничего делать, например достать деньги, карточку или телефон.

- в Малайзии запрещается ездить в личном автомобиле более чем двум членам семьи. Интересно, почему, ведь дома они находятся все вместе круглосуточно.

- в Колумбии действует принцип odd even, например, если сегодня 14 число, то заходить в рестораны и супермаркеты могут только те, у кого паспорт заканчивается на нечетную цифру и наоборот. Можно показывать копию, поэтому все уже нафотошопили себе дополнительные цифры, чтобы ходить без препятствий. Представьте себе семью, пришедшую в ресторан, когда пару человек не пустили из-за цифр. На днях в Сингапур объявили, что хотят сделать то же самое при посещении торговых центров.

- в Колумбии в самолёты впускают строго по рядам, но люди сразу же скапливаются в кучу перед входом, поскольку там опять медленно что-то проверяют

- украинское ноу-хау , впускать и выпускать в троллейбусе только через переднюю дверь. Непонятно, в чем противоэпидемический смысл, но троллейбусы сильно потеряли в скорости по сравнению с маршрутками, процентов на 20.

- в отелях 4-5* клиентов при чекине заставляют подписывать идиотские декларации о здоровье, над которыми сами же работники смеются. В частности, вы там указываете, что не контактировали с инфицированными ковид никогда)

- повсеместно распространилось измерение температуры, это делают люди с безучастными лицами, никто не знает, что делать, если вдруг температура высокая. Ну, кроме аэропортов.

- в Колумбии отели обязаны информировать полицию, если в отеле есть подтвержденный больной коронавирусом. В реальности это никто не делает, чтобы остальные гости не съехали.

- в Малайзии , если вы не поставили специальное приложение, то по входе в рестораны и магазины вам надо записаться в тетрадь, имя, фамилия, телефон. Иногда в тетради одни бетмены и джокеры. Иногда надо записать свою температуру, я видел и 39 и 40, фантазия работает.

- при входе в ночной клуб в Колумбии записывают все ваши данные, брызгают антисептик даже на обувь. Внутри людей столько, как в лучшие времена.

- в театре супружеские пары вынуждены сидеть через кресло друг от друга, чтобы не "заразиться".

- из туалетов в аэропортах убрали бумажные салфетки, а сушилка одна или не работает. Писсуары работают через один, но это обозначено так, что заметно уже, когда подошёл вплотную и начал.

- в Малайзии запрещено мерять одежду в магазинах, надо делать это дома и потом можно сдать назад, если не подошло. Обувь можно мерять, даже на босу ногу.

Можно добавлять.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.