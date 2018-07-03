Все из-за белья: туристка из России угодила в международный скандал

Отель Lake & River Side Spa в турецкой провинции Анталья намерен подать в суд на российскую туристку Ирину В. за обвинения в адрес гостиницы и нанесение ущерба ее репутации.

Как передает "РИА Новости", об этом сообщил замдиректора отеля по связям с общественностью Вейсель Каратопук.

Девушка отдыхала в пятизвездочном отеле с детьми: сыном 16 лет и дочерью 10 лет, которые закапали соком простынь. Менеджер отеля обвинил россиянку в порче постельного белья в номере и потребовал заплатить штраф в 50 долларов.

Та, в свою очередь, платить отказалась, из-за чего конфликт продолжился и в день ее отъезда. По словам туристки, менеджер отеля вытащил чемодан из багажного отделения автобуса, сын побежал его отнимать, после чего работник отеля якобы начал душить подростка. Также она заявила, что мужчина якобы несколько раз ударил ее дочь, когда она бросилась на помощь брату.

"Не можем смириться с безосновательной, порочащей и не имеющей никакого отношения к правде новостью, которая с подачи Ирины и российских СМИ разошлась о нашем отеле. Собираем документы, чтобы подать на нее в суд за клевету и нанесение ущерба нашему отелю", — прокомментировал инцидент представитель отеля.

Как сообщил OBOZREVATEL, недавно на туристку из России "напали" из-за эротических снимков.