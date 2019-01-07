В Японии введен налог на выезд из страны : что это значит

В Японии с 7 января введен налог на выезд из страны.

Об этом пишет Nikkei Asian Review. Налог войдет в стоимость билетов на самолет или корабль.

Уплатить налог в размере 10 долларов будут обязаны как граждане Японии, так и иностранцы, покидающие страну. Освобождаются от уплаты налога на выезд дети до двух лет, транзитные пассажиры и члены государственных делегаций.

Местные власти уверены, что новый налог в этом году принесет в бюджет страны около 50 миллиардов иен. Эти деньги пойдут на установку устройств для распознавания лиц в аэропортах для ускорения миграционных процедур, а также на расширение услуг на иностранных языках для туристов.

В прошлом году количество туристов в Японию превысило 30 миллионов человек. Ожидается, что в 2019 году эта цифра увеличится.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии доля всех налогов, изымаемых из зарплат граждан, составляет более половины дохода — от 58,47 до 67,23%.