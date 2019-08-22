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В Польше в горах молния попала в группу туристов: есть погибшие

1.4т Читать материал на украинском

В польских Татрах молния попала в группу туристов, в результате чего погибли три человека.

Как передает "Европейская правда", в горах находились около 20 человек. Среди жертв - 13-летний мальчик.

"Около 13:15 мы получили сообщение, что в районе массива Гевонт произошел очень интенсивный атмосферный разряд. Нам известно, что там находились до 20 туристов", - сообщили в полиции города Закопане.

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Молнии попали и в другие места, поэтому есть опасения, что пострадавших больше. К спасательным операциям привлекли четыре вертолета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Прикарпатье молния одним ударом убила два десятка овец, которые находились в горах под деревом.

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Место
Польша
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