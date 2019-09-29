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29 сентября • обновлено в 15:53
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В Италии над любимым местом туристов повисла опасность: началась эвакуация

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В Италии над самой высокой горной цепью в Западной Европе – Монблан – повисла смертельная опасность. Власти закрыли дороги и приказали эвакуировать людей из домов.

Как передает CNN, появились сведения о возможном разрушении части ледника в любой момент. Данные подтвердили эксперты регионального правительства Валле-д'аоста и Фонда "Безопасная гора".

Так, 250 тысяч кубических метров льда могут оторваться от ледника Планпинье на горе Гранд-Жорас.

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Горная цепь Монблан

Горная цепь Монблан

Время обрушения определить невозможно. Ученым лишь удалось установить, что ледник перемещался со скоростью от 50 до 60 сантиметров в день.

Монблан – самая высокая горная цепь Западной Европы. Он пользуется популярностью у туристов, альпинистов и лыжников.

Горная цепь Монблан

Горная цепь Монблан

Согласно последним оценкам, площадь поверхности вершин уменьшилась с 609 квадратных километров 1989 года до 368 квадратных километров сегодня – то есть на 40%, пишет La Repubblica.

За этот же период количество ледников сократилось с 1 381 до 903.

Горная цепь Монблан

Горная цепь Монблан

La Repubblica

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии произошло извержение вулкана Стромболи, расположенного на острове в Тирренском море на юге страны.

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