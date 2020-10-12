'Только 16+': рай 'взрослых' развлечений в отеле Rixos Sharm El Sheikh 5*

Карантин из-за пандемии коронавируса изрядно вымотал даже самых заядлых домоседов. Украинцы ищут возможности поскорее выбраться на долгожданный отдых. Спасением может стать Rixos Sharm El Sheikh в Египте, который сумел превратить новую реальность в уникальную возможность для туристов.

1 октября 2020 года отель открылся в новом формате – теперь он только для взрослых (16+). Управляющий директор компании Rixos Hospitality Egypt Эркан Йылдырым во время встречи с журналистами, которые приехали в Египет в рамках пресс-тура от оператора "Tez Tour Украина", рассказал о преимуществах такой концепции.

Так, как передает корреспондент OBOZREVATEL, управляющий пояснил, что такая идея была продиктована вызовами настоящего времени, ведь множество людей морально и физически устали от изоляции, а недолгий отдых без детей – это то, чего не хватало туристам, которые сидели взаперти в своих квартирах целыми семьями.

Rixos Sharm El Sheikh – романтика для взрослых

"Во время пандемии люди были закрытыми в своих домах, с детьми. Мы очень любим детей. В нашей сети есть другой отель в Египте – Rixos Premium Seagate, который готов предоставить всевозможные развлечения именно для них. Но Rixos Sharm El Sheikh – это, в первую очередь, романтика, тишина", – рассказал нам господин Йылдырым.

Несмотря на данную деталь концепции, есть и другая сторона, говорит управляющий. Rixos Sharm El Sheikh – это также отель для взрослых, которые хотят проводить отдых активно и полезно – заниматься спортом, посещать мастер-классы и т.п.

"Мы хотим обеспечить взрослым заслуженный отдых после непростого периода и полное наслаждение, линейку круглосуточных мероприятий, а также возможность на некоторое время сбежать от работы и родительских обязанностей", – объяснил управляющий отелями Rixos.

Как приехать в Rixos с детьми

Для семейного отдыха, рассказали нам представители "Tez Tour Украина", идеально подойдет второй, также обновленный, отель из этой сети – Rixos Premium Seagate. Там маленьких туристов ждут незабываемые часы в Rixos Aquaventure Park.

"В соответствии с нашей стратегией Rixos Premium Seagate продолжит с радостью принимать семьи с детьми и предлагать им еще больше новых удобств и увлекательных развлечений", – добавил г-н Йылдырым.

В свою очередь, взрослые гости Rixos Premium Seagate могут воспользоваться бесплатным трансфером, чтобы оторваться в Rixos Sharm El Sheikh, оставив своих детей развлекаться под профессиональным присмотром в клубе Rixy Kids.

Все возможные варианты отдыха высшего класса вам всегда подскажут сотрудники "Tez Tour Украина"!