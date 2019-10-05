"Платили 13 000 евро за Турцию!" Блогер раскрыл секрет дешевого отдыха

Даже отдых класса luxury в дальних и интересных странах может оказаться вполне недорогим, если его тщательно и заблаговременно спланировать.

Такой профессиональный секрет раскрыл в эфире ObozTV владелец туристического агентства и тревел-блогер Максим Циркель, который посетил уже 70 стран мира.

"Умение хорошо планировать – самый большой секрет моего успеха как путешественника. Я планирую все свои путешествия на год вперед", – признался Циркель.

По его словам, существует и обратная тенденция – за доступный на первый взгляд отдых можно выложить огромную сумму денег.

"Самый дорогой тур, который покупали у меня – это был тур в…. Турцию. За семью с двумя детьми они заплатили 13 тысяч евро. И не подействовали никакие мои уговоры, что за эти деньги можно поехать в любую страну мира, отдохнуть на Мальдивах или на Сейшелах… Они выбрали самый дорогой отель в Турции, который был в базе данных, и захотели его", – рассказал Циркель.

Он уточнил, что 13 тысяч евро – это была стоимость тура на 1 неделю.

Также Циркель прояснил вопрос о том, почему поездки на двоих часто стоят дешевле, чем на одного.

"Чаще всего стандартный номер в отеле – двухместный. Он стоит определенных денег, и даже если в этом номере будет жить один человек – отель не хочет терять деньги. Обычно отель выставляет счет (за одного постояльца. – Ред.) на 75% от общей стоимости. Т.е. делает небольшую скидку", – объяснил опытный путешественник.

Блогер отметил, что многие одинокие туристы в целях экономии подыскивают себе компаньона для поездки. Особенно это актуально в автобусных турах.

"В любом автобусном туре в номере должно быть от 2 до 3 человек. А если человек едет один, то выходят чрезвычайно большие переплаты. Поэтому любой автобусный тур – всегда тема поиска для подселения. В интернете даже существуют специализированные форумы и группы для поиска попутчиков в такие туры", – поделился Циркель.

Поездки на двоих обычно стоят дешевле, чем на одного eventbrite.co.uk

Как писал OBOZREVATEL, в 2019 году многие отели на популярных курортах Турции снизили стоимость проживания на 20% в связи с нехваткой отдыхающих и низкой заполняемостью.

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