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"Самолет с накладным париком": в России лайнер назовут в честь Кобзона

2.8тЧитать материал на украинском

Один из новых самолетов авиакомпании "Аэрофлот" будет назван в честь Народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

Так авиакомпания собирается почтить память певца, который умер 30 августа этого года, передает Интерфакс.

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Назван в честь артиста будет среднемагистральный лайнер Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BHU. Уже в декабре авиакомпания получит судно и оно сразу же будет введено в эксплуатацию. Самолет будет обслуживать внутрироссийские и международные линии "Аэрофлота".

В сети уже появились шутки по этому поводу.

"Самолет будет летать с накладным париком", - пишет пользователь Twitter под ником Мuд Роисси.

"Как ты судно назовёшь, так оно и поплывёт. Поэтому лучше не рисковать", "Кобзолёт", "При падении с высоты сложится в пирамидку", "Самолет, который никогда не полетит в США", "Но его ж за границу не пустят", "Вместо кислородных масок будут выпадать парики и пирамидки", "Теперь каждая фанатка наконец-то сможет побывать на Кобзоне", - шутят пользователи в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, жена российского певца Иосифа Кобзона Нелли запретила оплакивать погибшего, поэтому поминки за артистом были превращены в застолье с песнями, тостами и шутками.

Персона
Иосиф Кобзон
Место
Россия
Объект
самолет
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Сцуко! Они же ведь весь полёт будут крутить его песни! И в мониторах тоже будет он! И на салфетках, вилках и тарелках!... Ватники, может не стоит аллергию на Кобзона развивать с детства?
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Centurion Darksome
Centurion Darksome
Ой,ну дебилы!Накладной парик как-то,пришпондерте)))недалекие☆☆☆☆☆
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Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
Ну, нормально в декабре и на Сирию с Ялты, или Краснодара...
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