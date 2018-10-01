"Самолет с накладным париком": в России лайнер назовут в честь Кобзона

Один из новых самолетов авиакомпании "Аэрофлот" будет назван в честь Народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

Так авиакомпания собирается почтить память певца, который умер 30 августа этого года, передает Интерфакс.

Назван в честь артиста будет среднемагистральный лайнер Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BHU. Уже в декабре авиакомпания получит судно и оно сразу же будет введено в эксплуатацию. Самолет будет обслуживать внутрироссийские и международные линии "Аэрофлота".

В сети уже появились шутки по этому поводу.

"Самолет будет летать с накладным париком", - пишет пользователь Twitter под ником Мuд Роисси.

Самолёт будет летать с накладным париком: pic.twitter.com/OUNxXxBR4I — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 1 октября 2018 г.

"Как ты судно назовёшь, так оно и поплывёт. Поэтому лучше не рисковать", "Кобзолёт", "При падении с высоты сложится в пирамидку", "Самолет, который никогда не полетит в США", "Но его ж за границу не пустят", "Вместо кислородных масок будут выпадать парики и пирамидки", "Теперь каждая фанатка наконец-то сможет побывать на Кобзоне", - шутят пользователи в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, жена российского певца Иосифа Кобзона Нелли запретила оплакивать погибшего, поэтому поминки за артистом были превращены в застолье с песнями, тостами и шутками.