Rixos‌ ‌Sharm‌ ‌El‌ ‌Sheikh‌ ‌5*‌ ‌принимает‌ ‌звезд:‌ ‌отдых‌ ‌в‌ ‌Египте‌ ‌будет‌ ‌приносить‌‌ двойное‌ ‌удовольствие‌

Пандемия коронавируса внесла свои корректировки в туристическую отрасль как в Украине, так и во всем мире. Одно из самых популярных среди украинцев направлений – Египет – начал принимать туристов только с 1 июля и только с наличием отрицательного ПЦР-теста.

Несмотря на столь трудное время в этой отрасли, оператор "Tez Tour Украина" в начале октября устроил самый масштабный пресс-тур, в котором участвовали журналисты топовых украинских телеканалов и онлайн-изданий, а также звезды украинского шоу-бизнеса.

Место встречи – пятизвездочный отель Rixos Sharm El Sheikh, эксклюзивный курорт для взрослых (только 16+).

Зачем был нужен пресс-тур "Tez Tour"

По словам организаторов, такое мероприятие должно дать толчок и "растормошить" слегка затаившуюся туристическую отрасль в Украине. Кроме того, украинские звезды на своем примере показывают, что отдых в Египте сейчас совершенно безопасный. Отметим, что на сегодняшний день на полуострове Шарм-Эль-Шейх нет ни единого больного коронавирусом.

В условиях падения потока туристов из-за разных карантинных ограничений в других странах отели в Египте предлагают все больше развлечений. Сеть Rixos в этом плане нашла идеальное решение, о котором просто обязаны узнать украинцы, которых прельщает морской отдых в этой стране.

"Остановись в одном, наслаждайся в двух"

Rixos запустил концепцию, согласно которой туристы могут получить двойное удовольствие от пребывания в их отелях. Так, она представляет собой изысканное сотрудничество между Rixos Sharm El Sheikh и Rixos Premium Seagate.

Все гости могут воспользоваться бесплатным трансфером, чтобы попасть из одного отеля в другой и получить гастрономическое удовольствие в любом из 16 ресторанов a la carte. На территории отелей можно попробовать блюда турецкой, бразильской, французской, итальянской, азиатской и дальневосточной кухонь.

Отдельного внимания заслуживает Rixos Aquaventure Park. Это – настоящий водный рай с 23 водными горками, пятью наземными аттракционами и картингом на территории в 20 тыс. кв. м.

Все эти прелести заграничного отдыха готов предоставить оператор "Tez Tour".

Звездные развлечения на любой вкус

Новый сезон в отеле Rixos Sharm El Sheikh, благодаря оператору "Tez Tour", открывают звезды украинского шоубиза.

Так, незабываемый мини-отпуск проводит здесь украинская певица, победительница шоу "Хочу V ВИА Гру", бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра" Миша Романова.

Она поделилась с OBOZREVATEL своими впечатлениями от отдыха в одном из самых романтичных отелей Шарм-Эль-Шейха.

"Я абсолютно счастливый человек, потому что моя работа все больше мне показывает красивых мест в мире. Знаю, что отдых в Египте очень популярен, но лично я здесь впервые, и меня просто переполняют эмоции от красоты и местного климата. Об отдыхе я мечтала целый год в связи с пандемией. И то, что происходит сейчас, – просто незабываемая сказка, в которой ты – персона VIP (смеется Ред.)", – говорит Миша Романова.

По ее словам, главное, что беспокоит в этот не простой карантинный период, это безопасность.

"Так вот, здесь все идеально в этом плане: персонал в масках, антисептики, обработка и уборка, всё очень строго. Поэтому, сейчас я действительно расслабилась, отдохнула и вернусь домой вдохновленная на все 100%", – сообщила нам певица.

Популярная украинская Dj, модель, секс-символ и экс-солистка группы NikitA Анастасия Кумейко, более известная, как Dj NANA, также присоединилась к волшебному пресс-туру от "Tez Tour".

Она заценила преимущества нового предложения от Rixos – "Остановись в одном, наслаждайся в двух". NANA с удовольствием посетила аквапарк в Rixos Premium Seagate.