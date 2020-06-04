Рай из пляжей и пальм: в сети показали 6 мест в мире, где можно жить за копейки

В сети опубликовали список и фото топ-6 идеальных мест в мире для комфортной жизни и удаленной работы.

Подборку райски[ уголков собрало издание "Всвіті". "Идеальные для жизни места обычно находятся там, где их совсем не ищут. Вот шесть райских мест на земле, которые идеально подходят для того, чтобы начать новую жизнь. Жизнь, в которой вы будете работать в интернете, а отдыхать – в невероятно красивой и уютной обстановке", – написало издание.

Острова Кука – Аваруа

Местные тропические пляжи не уступают мальдивским или сейшельским. Но жилье здесь можно снимать за 130 долларов в месяц. Иностранцы не могут приобрести жилье, зато могут взять его в аренду на 60 лет. Эти острова – часть Новой Зеландии, но от нее они находятся за 2 008 километров.

Аваруа, острова Кука vsviti.com.ua

Хо Кок-Бич во Вьетнаме

11 тысяч гектаров тропического леса под названием Хо Кок-Бич расположены на юго-восточном побережье Вьетнама. Здесь проходит огромный барьерный риф. Туристов здесь очень мало, даже в выходные. Поэтому и жилье здесь можно найти за 150-200 долларов в месяц. Но придется делить пляжные места с местными.

Хо Кок-Бич во Вьетнаме vsviti.com.ua

Ко-Тонсай в Камбодже

На юге Камбоджи есть небольшой остров – Ко-Тонсай. Это настоящий рай из джунглей и пляжей, ведь здесь почти никто не живет. Но есть минус. Ко-Тонсай – это дикий местный пляж, где можно встретить стаи бездомных собак или других обитателей леса. Несмотря на это, только здесь вы сможете почувствовать, насколько далеко вы от цивилизации.

Ко-Тонсай в Камбодже vsviti.com.ua

Пляж Агонда в Гоа

На южной части побережья Гоа есть место, где можно кататься на слонах прямо на пляже. Бутылка вина здесь стоит 0,5 доллара, а постричься – 0,6 доллара. Снять домик на берегу моря можно за 120 долларов в месяц. Здесь есть большое количество храмов и мест для занятия йогой, зато практически нет туристов.

Пляж Агонда в Гоа vsviti.com.ua

Ксамил Бич, Албания

Ксамил Бич расположен в южной части Албании. В отличие от соседних Греции, Италии и Хорватии, здесь очень дешево. Пиво стоит 90 центов, жилье – 100-120 долларов за месяц. Питаться можно морепродуктами – здесь 30 видов рыбы, средняя стоимость блюда в кафе – 6 долларов.

Ксамил Бич, Албания vsviti.com.ua

Жемчужные острова в Панаме

Удивительный архипелаг в Тихом океане в 30 километрах от материковой части Панамы – расположены Жемчужные острова. Раньше здесь добывали большое количество жемчуга, также на этих островах прятались пираты. Но сегодня это место – замечательный курорт. Снять домик на берегу моря можно всего за 300 долларов в месяц. Жемчужные острова, с точки зрения живописности, одни из самых впечатляющих мест на планете.

Жемчужные острова в Панаме vsviti.com.ua

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