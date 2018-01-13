Приехала в гости и осталась: как живется украинке на родине Криштиану Роналду

Ирина Бунга из Ивано-Франковской области, получив высшее образование в столичном вузе, поехала в гости на остров Мадейра, и осталась там дольше, чем планировала. Уже год девушка живет среди живописной природы острова, знает несколько языков, что облегчает ее условия пребывания, и возвращаться пока не собирается.

Что общего в истории Украины и Португалии, какие мифы о Родине она развенчивает среди местного населения, и что рекомендует съесть и увидеть туристам – в ее рассказе "Обозревателю".

История переезда

Никогда не думала, что буду жить за границей. Я родилась в небольшом городке в Ивано-Франковской области и мечтала стать студенткой столичного вуза. Все сложилось именно так и даже больше.

Instagram Ирины Бунги

Летом 2016 года я получила диплом по специальности "Филолог английского и немецкого языков и зарубежной литературы" Киевского университета имени Бориса Гринченко. В то же время моя семья, которая жила на острове Мадейра, предложила приехать к ним на некоторое время.

Об этом месте я не знала ничего, кроме того, что Мадейра – это автономная часть Португалии, которая является родиной известного футболиста Криштиану Роналду. Я согласилась, и вот уже больше года живу здесь.

Instagram Ирины Бунги

Первые впечатления

Португалия, а точнее Мадейра, стала моей первой зарубежной поездкой. Первое, что поразило – вокруг вода и улыбающиеся люди. Если с водой все понятно (длина острова 57 километров, а ширина всего 27), то улыбки на лицах людей были чем-то удивительным. Здесь так же, как и в Украине кризис, но восприятие мира – другое.

Культура на дорогах и сами дороги – это отдельная тема для разговора. Стоит подойти к пешеходному переходу, как автомобили останавливаются. Дороги идеальные даже высоко в горах. Кстати, эти дороги даже моют, поэтому дома ходят в уличной обуви. На улицах всегда чисто и безопасно. Здесь нет трех замков на двери, а автомобили даже не всегда закрывают.

Instagram Ирины Бунги

Работа

Мадейра – остров, и здесь нет офисов зарубежных компаний, заводов или фабрик. Местное население живет за счет туризма. Благодаря удачному климату и природе, туризм здесь процветает круглый год. Поэтому на наши филологические и экономические дипломы никто не смотрит. Важно знать несколько языков, не включая английский и португальский.

Женщины работают в клининговом сервисе, а мужчины – на стройке. Конечно, это все условно! Многие украинцы работают в ресторанах и гостиницах, а когда знают два или три языка, то в сфере туризма. Выбор у эмигрантов небольшой, потому что много безработных местных. Они эмигрируют в Великобританию, Францию ​​или Швейцарию.

Instagram Ирины Бунги

Рассеивая миф о том, что, если ты работаешь за границей, то зарабатываешь большие деньги, скажу, что средняя зарплата – 500 евро. Из них 250-300 евро идет на оплату квартиры, остается 200 евро, на которые ты питаешься, и еще нужно отправить домой, если в Украине остались дети или родители.

Если работаешь не по контракту, нужно быть внимательным и не бояться бороться за свои деньги. Португальцы, хотя и приятные люди, но в вопросах оплаты любят потянуть время или не заплатить вообще.

По поводу легальности пребывания в Португалии: согласно Шенгенской визе, срок не должен превышать 90 дней. Чтобы получить статус резидента в Португалии, нужно учиться здесь, купить недвижимость, выйти замуж за португальца или подавать заявление на воссоединение семьи.

Instagram Ирины Бунги

Медицина

За полтора года пребывания в Португалии всего раз обращалась к врачу. Вас регистрируют в больнице и выдают личный номер, который затем спрашивают при каждом посещении. Бесплатная медицина уступает платной тем, что приходится ждать в очереди к врачу на консультацию, операцию. Интересно, что отношение в больнице государственной и частной одинаковое, а такое понятие как "поблагодарить врача" вообще не существует.

Местные жители

Первое, что бросается в глаза – они никуда не спешат. Никогда не увидишь португальца, который бежит куда-то. При этом транспорт ходит с идеальной точностью. Если написано, что автобус выезжает в 12:45, то он уедет точно в это время.

Instagram Ирины Бунги

Местные – просто бешеные кофеманы, пьют кофе по 3-4 раза в день. Оно и не удивительно, ведь чашка эспрессо стоит 70 центов. Португальцы очень патриотическая нация, и хотя их страна сейчас уступает по уровню жизни многим европейским, все здесь знают, что во времена Великих географических открытий португальцы были первооткрывателями, а Португалия была столь же величественна, как сегодня США.

Мадейра – родина Роналду. Здесь он просто герой! Есть музей Роналду, памятник Роналду, даже единственный аэропорт острова также назван в его честь.

Не важно, бедный или богатый португалец – он играет в лотерею. В киосках очереди чтобы проверить, не выиграл ли в этот раз кто-то заветный миллион.

Instagram Ирины Бунги

Что касается языка, то португальцы любят исправлять, когда слышат ошибки у иностранцев. Они сами говорят, что португальский – тяжелый язык для изучения, а после того как узнают, что в украинском языке другие буквы, просто смотрят на тебя другими глазами.

Собственно, на Мадейре практически все говорят на английском. Далее идет французский и немецкий (конечно, португальский – главный). Я бы рекомендовала язык учить еще дома, хотя бы элементарные вещи.

Стереотипы об Украине

Больше всего я слышу сравнения, что Украина и Россия – это одна страна, как украинский и русский языки – одинаковые. И это меня откровенно раздражает! На такой случай у меня есть пример из их истории.

Португалия была частью Испании в течение 60-ти лет, собственно как и Украина была в составе СССР. Но сейчас Португалия и Испания – два независимых государства.

Еще один миф – в Украине пьют водку, потому что там холодно. Все попытки объяснить, что у нас тоже жарко летом – бесполезны. И по статистике относительно употребления алкоголя Украина на 22-м месте.

Instagram Ирины Бунги

Об украинках – все красивые, но в тот же момент существует мнение, что и легкодоступные. Наши женщины действительно выделяются на фоне португалок и внешностью, и манерой одеваться. Местные в большинстве своем любят джинсы, кроссовки и редко делают макияж.

Обучение

Преподавание только на португальском языке. Если едете с украинскими аттестатами и дипломами, их нужно заверять апостилем. При поступлении в вузы могут попросить сдать какие-то предметы.

Стоимость обучения зависит от выбранного университета, факультета и степени. Например, бакалавриат – около 1000 евро, магистратура – 1500 евро в год. Кстати, на бакалавра учиться три года, и еще один-два года в магистратуре.

Instagram Ирины Бунги

Как по мне, гораздо проще закончить последние классы в Португалии, сдать выпускные экзамены и уже с ними поступать в университет. Так делают многие украинцы, которые забирают детей сюда. В Португалии – не так как в Украине: здесь не все идут учиться в университет. Многие заканчивают школу, профессиональные курсы и работают официантом или гидом. Поэтому для португальцев удивительно, что украинцы имеют высшее образование и работают за рубежом на уборке или сборе фруктов.

Кстати, в Португалии, в городе Коимбра находится один из старейших университетов не только Европы, но и мира. Еще здесь существует своеобразная традиция посвящения в студенты – Praxe – студенты старших курсов откровенно издеваются над новенькими, заставляя выполнять глупые задания.

Все это происходит в течение 2-3 месяцев. Конечно, отказаться можно, но не рекомендуется. За это время можно найти друзей, познакомиться со старшекурсниками и понять университетские традиции.

Развлечения

Если слышишь "Bom fim de Semana", то на Мадейре начинаются выходные, а это для португальцев – святое. Очень часто на выходных утром можно увидеть, как местные с семьями завтракают в кафе.

Традиционный завтрак – это кофе, тост с сыром и мясом или известная португальская выпечка "pastel de nata". Цена такого завтрака 3-4 евро. А потом начинается тур по острову, поскольку здесь у каждого есть машина.

Instagram Ирины Бунги

По всему острову, в горах есть специально оборудованные места для пикника, и всегда чисто. И если в Украине отмечают праздники дома, то здесь наоборот – празднуют громко и весело, на улицах, в компаниях друзей и семей.

Еда

Местная кухня очень вкусная и здоровая. Вообще культура питания здесь другая. Это у нас на праздники на столе яблоку негде упасть! А здесь все скромнее.

Кажется, на Мадейре можно попробовать все виды морепродуктов! Например, осьминог, различные виды моллюсков и рыбы, которые водятся только у острова. Традиционными блюдами считаются рыба-меч с бананом – "espada banana", шашлык – "espetada", десерт –пудинг с маракуйей. Из напитков – местное вино и "Понш" – на основе тростникового спирта, лимонного сока и меда.

Instagram Ирины Бунги

Один поход в ресторан на двоих обойдется в 40-50 евро. Овощи, фрукты за килограмм – 1-3 евро, мясо - 3-5 евро, вино 3-4 евро за бутылку. Большой выбор молочных продуктов, в частности йогуртов различных вкусов!

Конечно, из-за климата здесь можно есть фрукты круглый год, и не простые, а скрещенные виды маракуйи – маракуя-банан, маракуя-томат, манго, ананасы, местные бананы, аноны. Среди такого разнообразия продуктов все-таки не хватает украинского. В частности, нет гречки, кефира, укропа, халвы и брикетов горохового супа.

Instagram Ирины Бунги

Выводы

Ни разу не пожалела, что переехала. Конечно, есть свои плюсы и минусы. Из плюсов то, что ежедневно открываешь для себя что-то новое, учишь язык, общаешься не только с португальцами, но и с представителями других национальностей.

Например, здесь много венесуэльцев. Мы же практически ничего не знаем о Венесуэле, как и они о нас! Кстати, Украина, Бразилия и Венесуэла – это тройка стран-лидеров по эмиграции на Мадейру. Помню, как в аэропорту мне нужно было заговорить с португальцами из-за отмены рейса... Говорила с живыми португальцами по-португальски. От этого была на седьмом небе от счастья!

Хотя сейчас португальский стал языком повседневного употребления, и я уже не чувствую такой эйфории. Ты можешь идти по улице и слышать португальский, испанский, французский, польский, финский, шведский языки.

Мадейра – это невероятная природа. Остров очень маленький, но интересный и разный! За один день можно искупаться в лавовых бассейнах, походить по левадах, съездить в горы выше облаков и устроить пикник. Согласно "World Travel Awads", Мадейра является лучшим островом в мире. Не знаю, рекомендовать ли это место для трудоустройства, а вот для отдыха – точно!