Путешествия и коронавирус: какой вид транспорта безопаснее

С распространением в мире коронавируса правительства некоторых стран ограничили передвижение определенными видами транспорта. Однако там, где карантина нет, путешественникам приходится принимать собственные меры.

Вместе с тем не все понимают, безопасно ли летать, передвигаться поездами и пользоваться общественным транспортом во время эпидемии. Ответы на часто задаваемые вопросы опубликовало ВВС со ссылкой на советы экспертов.

Чем безопаснее путешествовать в условиях эпидемии коронавируса

Поезда и автобусы

Хотя до сих пор точно не известно, как распространяется COVID-19, но похожие вирусы попадают в организм воздушно-капельным путем – от кашля или чихания зараженного человека, а также через предметы, которых касался больной. Однако считается, что заражение коронавирусом происходит при более тесном контакте людей.

Британская Национальная служба здравоохранения определяет "тесный контакт" как пребывание на расстоянии 2 метров от зараженного человека в течение более 15 минут.

Поэтому риск подхватить вирус в поездах и автобусах зависит от того, насколько они переполнены, и будет отличаться в разных регионах страны и на разных маршрутах.

Риск подхватить вирус в поездах и автобусах зависит от того, насколько они переполнены

"Больше болеют ОРВИ пассажиры, которые вынуждены пересаживаться с одной линии на другую, чем те, кто добирается до места назначения за одну поездку", – приводит аналогию с заражением респираторными заболеваниями доктор Лара Госсе из Института всемирной охраны здоровья.

Если же вы едете сравнительно пустым поездом или автобусом, риск будет меньше. В этом случае также имеет значение, какая вентиляция в транспортном средстве, сколько времени вы проводите в нем. Не менее важную роль играет и уборка.

Специалисты же советуют избегать часов пик, если это возможно, и выбирать маршруты с минимальным числом пересадок.

Самолеты

Многие считают, что на борту авиалайнера из-за плохой вентиляции риск заразиться коронавирусом выше. Однако на самом деле воздух в самолете лучшего качества, чем в большинстве офисов и почти наверняка лучше, чем в автобусе.

Зона самого высокого риска в самолете – это два ряда впереди, сзади или рядом с зараженным человеком

Хотя плотность пассажиров на квадратный метр в самолете выше, воздух в нем очищается интенсивнее. По данным исследователей, на борту он полностью заменяется каждые 2-3 минуты, а например, в здании с кондиционером – только каждые 10-12 минут.

Также в авиатранспорте воздух очищают высокоэффективным воздушным фильтром, который удерживает намного меньшие частицы, чем обычные кондиционеры. Он в частности вытягивает свежий воздух извне и смешивает его с уже очищенным в салоне.

Кроме воздушно-капельного пути, коронавирус может передаваться через поверхность – ладоней инфицированного человека или ручки дверей. Правда, по словам специалистов, различные поверхности в трансконтинентальных рейсах по наличию бактерий почти идентичны с теми, что в гостиной любого дома.

По данным ВОЗ, зона самого высокого риска в самолете – это два ряда впереди, сзади или рядом с зараженным человеком. А рекомендации неизменны – мойте руки, обрабатывайте поверхность, где это возможно, и чихайте и кашляйте в салфетку.

Путешествовать кораблями стало рискованно после того, как в феврале лайнер Diamond Princess поместили на карантин из-за коронавируса

Круизные лайнеры

Корабли привлекли внимание после того, как в феврале лайнер Diamond Princess поместили на карантин у побережья Японии. А второй – Grand Princess – был задержан у Калифорнии.

Отмечается, что именно круизные корабли содержат значительно больше людей, находящихся в ограниченном пространстве гораздо дольше, чем в самолете.

Системы кондиционирования таких судов также смешивают наружный воздух с внутренним, но, как объясняют специалисты, они не фильтруют частицы размером менее 5000 нанометров. Поэтому во время вспышки вируса они могут свободно передвигаться через систему кондиционирования воздуха на судне.

Избежать этого можно, если отказаться от рециркуляции и использовать только наружный воздух.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус COVID-19 может передаваться от инфицированного человека к здоровому на расстоянии до 4,5 метра. По словам китайских ученых, вирус сохраняется в воздухе до 30 минут.

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