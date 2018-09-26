"Овец больше, чем людей": путешественники разгромили стереотипы о Шотландии

В Шотландии есть не только волынка, мужчины в юбках и плохая погода, а и кое-что интересное.

О своих впечатлениях от холодной страны написала пользовательница Мария Высоцкая в группе "Путешествия по миру" в Facebook, которая вернулась из парусной экспедиции в эту страну.

Первое, что заметила женщина, как и утверждают стереотипы, - овец в Шотландии действительно больше, чем людей. Там, так же, как и в представлениях ветрено, сыро, и дождь, но, когда выходит солнце – "красота необыкновенная и много радуг".

Из интересных развлечений для туристов - вискокурни на каждом шагу. Именно в этих местах, по идеи и делают напиток. Но, как утверждает Высоцкая, тут это скорее развлечение для туриста, чем прибыльный бизнес местных предпринимателей.

Из разрушенных после путешествия стереотипов – то, что шотландцы - суровые и сдержанные. Как оказалось, они дружелюбные и общительные. Касательно мужчины в килтах – они встречаются только по праздникам.

Не советует путешественница слушать волынку, по ее словам, это – сомнительное удовольствие.

Женщина интересуется яхтами, и поэтому сразу же подчеркнула – каждый должен посетить Кринанский канал. Марины (стоянки для яхт) - достойные. Всё чисто, культурно, хорошо оборудовано.

"Яхтинг в северных странах - отлично для опытных, интересно для новичков, есть чем себя развлечь для продвинутых. Важно: нужна команда как минимум из 4 человек, а лучше 6-7, так как 13 шлюзов из 15 надо открывать и закрывать вручную. На прохождение каждого шлюза стоит закладывать 20-25 минут", - поделилась Мария.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский путешественник показал удивительную локацию в США.