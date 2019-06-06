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"Он жив? Это фантастика!" Украинский руфер Мустанг поразил сеть

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Известный украинский руфер и патриот Mustang Wanted покорил многоэтажку в Гонконге, что в Китае. Соответствующее фото он опубликовал на своей Facebook-странице.

"Я только что осознал, что занимаюсь своим делом 10 лет. Моя жизнь прекрасна", – подписал снимок Мустанг (чтоб посмотреть фото доскролльте новость до конца).

Всего за 11 часов кадр собрал 2,4 тысячи реакций пользователей. Под постом собралось более 130 комментариев,такое же количество раз его распространили.

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Украинский руфер Мустанг поразил сеть

Украинский руфер Мустанг поразил сеть

Facebook Mustang Wanted

В частности известный синоптик Наталья Диденко, сделав репост фото, поделилась своими мыслями и предложила снять о руфере ленту.

"Как, как Mustang это делает, как можно быть живым человеком и такое делать?.. Почему о нем до сих пор не сняли какую-то документалку? Это абсолютная какая-то фантастика... Уже сколько лет под сильным впечатлением!" – говорится в записе.

Так, настоящее имя руфера – Павел Ушивец. Он известен своими трюками на высоте: Мустанг покоряет многоэтажки без страховки, а также делает там фото и видео.

Как писал ранее OBOZREVATEL:

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Mustang Wanted
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