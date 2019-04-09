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"Запивают": Путин неудачно пошутил о финских туристах и нарвался на гнев россиян

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Президент России Владимир Путин неудачно попытался пошутить по поводу финских туристов.

Таким образом он ответил своему коллеге Саули Ниинисте по поводу того, как путешественники ведут себя в Санкт-Петербурге, видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Владимир Путин

Владимир Путин

kremlin

"Мне пришли на ум ваши слова, произнесенные несколько лет назад. Когда я говорил, что в Хельсинки и в Финляндию приезжает очень много российских туристов, вы выразили надежду, что они умеют себя нормально вести. Наверное, я могу сказать то же самое. Надеюсь, что финские туристы тоже ведут себя правильно", – сказал Ниинисте.

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В ответ на это Путин попробовал "схохмить" на тему алкоголя и путешественников, подтвердив предположение финского коллеги. "Туристы ведут себя нормально, закусывают", – заулыбался Путин.

Саули Ниинисте и Владимир Путин

Саули Ниинисте и Владимир Путин

kremlin

Его реплика вызвала неоднозначную реакцию в сети. Пользователи назвали его "юмористом" за такой ответ.

"Ну прям Петросян", "За**ись переговоры у ху**а в перерывах, когда не отжимает пенсию и не вводит очередной дань для населения в виде "Платон", "Юморит уже 20 лет и в х** не дует! Смешно не могу", "Просто вау. Земляне в экстазе", – разозлились пользователи.

"Запивают": Путин неудачно пошутил о финских туристах и нарвался на гнев россиян
"Запивают": Путин неудачно пошутил о финских туристах и нарвался на гнев россиян
"Запивают": Путин неудачно пошутил о финских туристах и нарвался на гнев россиян
"Запивают": Путин неудачно пошутил о финских туристах и нарвался на гнев россиян

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Путин опозорился, пытаясь процитировать отрывок из басни Ивана Крылова "Кукушка и петух".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости Россиипутешествия туризм
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Комментарии на сайте не модерированы
Маринов Михаил
Маринов Михаил
Финские туристы ведут себя цивилизованно, чего не скажешь о наших россиянах.
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Скоро главарем шароварников станет профессиональный клоун. Он покажет, как надо правильно шутить.
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Чугункин Клим, думаю, что клоун лучше нашего российского лунозадого сцарька.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Дебил и шутки дебильные.
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