"Запивают": Путин неудачно пошутил о финских туристах и нарвался на гнев россиян

Президент России Владимир Путин неудачно попытался пошутить по поводу финских туристов.

Таким образом он ответил своему коллеге Саули Ниинисте по поводу того, как путешественники ведут себя в Санкт-Петербурге, видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Владимир Путин kremlin

"Мне пришли на ум ваши слова, произнесенные несколько лет назад. Когда я говорил, что в Хельсинки и в Финляндию приезжает очень много российских туристов, вы выразили надежду, что они умеют себя нормально вести. Наверное, я могу сказать то же самое. Надеюсь, что финские туристы тоже ведут себя правильно", – сказал Ниинисте.

В ответ на это Путин попробовал "схохмить" на тему алкоголя и путешественников, подтвердив предположение финского коллеги. "Туристы ведут себя нормально, закусывают", – заулыбался Путин.

Саули Ниинисте и Владимир Путин kremlin

Его реплика вызвала неоднозначную реакцию в сети. Пользователи назвали его "юмористом" за такой ответ.

"Ну прям Петросян", "За**ись переговоры у ху**а в перерывах, когда не отжимает пенсию и не вводит очередной дань для населения в виде "Платон", "Юморит уже 20 лет и в х** не дует! Смешно не могу", "Просто вау. Земляне в экстазе", – разозлились пользователи.

Президент Финляндии Ниинесте: Вы говорили про российских туристов в Хельсинки "я надеюсь они нормально себя ведут". Я надеюсь, финские туристы тоже хорошо ведут себя в Питере.

Путин: Нормально себя ведут, закусывают.

Ниинесте: Так и надо! pic.twitter.com/cGHXA5gdl9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 квітня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Путин опозорился, пытаясь процитировать отрывок из басни Ивана Крылова "Кукушка и петух".

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