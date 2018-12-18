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Яркий топ-10: опубликованы лучшие фото украинских достопримечательностей

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Международный проект "Вики любит памятники" опубликовал лучшие фото украинских достопримечательностей. В топ-10 попали снимки из разных областей страны.

Сам проект направлен на создание полной иллюстрированной информационной базы о культурном наследии мира. Снимки разместили на официальном сайте проекта.

Яркий топ-10: опубликованы лучшие фото украинских достопримечательностей
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Участники из Украины подали 21 000 фотографий. Сфотографировано больше 9000 объектов культурного наследия, более 1400 памятников - впервые. Участие в конкурсе приняли более 270 авторов.

Яркий топ-10: опубликованы лучшие фото украинских достопримечательностей
Яркий топ-10: опубликованы лучшие фото украинских достопримечательностей
Яркий топ-10: опубликованы лучшие фото украинских достопримечательностей
Яркий топ-10: опубликованы лучшие фото украинских достопримечательностей
Яркий топ-10: опубликованы лучшие фото украинских достопримечательностей
Яркий топ-10: опубликованы лучшие фото украинских достопримечательностей
Яркий топ-10: опубликованы лучшие фото украинских достопримечательностей
Яркий топ-10: опубликованы лучшие фото украинских достопримечательностей
Яркий топ-10: опубликованы лучшие фото украинских достопримечательностей

Как ранее писал OBOZREVATEL, лучшим архитектурным проектом 2018 года признан макет нового здания Этнографического музея в Будапеште (Венгрия). Жюри оценило дизайн здания, сочетающийся с природой парка, где будет находиться музей.

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