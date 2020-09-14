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Wizz Air отменила десятки рейсов из Украины. Список

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Новости
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Часть рейсов Wizz Air отменена до конца марта 2021 года

Венгерская авиакомпания Wizz Air существенно сократился количество рейсов из Украины в зимнем расписании полетов.

Часть из них отменена до конца марта 2021 года, часть – до конца октября 2020 года, сообщает Lowcostavia.

Изменения касаются всех городов Украины.

Так, до конца марта 2021 года отменены следующие рейсы:

  • Киев – Афины;

  • Киев – Салоники;

  • Киев – Нюрнберг;

  • Львов – Ларнака;

  • Львов – Будапешт;

  • Харьков – Катовице;

  • Харьков – Будапешт;

  • Запорожье – Вильнюс;

  • Запорожье – Дортмунд;

  • Запорожье – Будапешт;

  • Одесса – Берлин (отменен с 23 октября);

  • Одесса – Будапешт (с 24 октября).

До конца октября 2020 года:

  • Киев – Ларнака (до 26 октября);

  • Киев – Катовице (отменен с 18 сентября до 26 октября);

  • Львов – Вильнюс (до 22 октября);

  • Львов – Катовице (до 26 октября);

  • Харьков – Дортмунд (с 25 сентября до 26 октября);

  • Харьков – Краков (с 25 сентября до 27 октября);

  • Одесса – Абу-Даби (старт с 25 октября);

  • Одесса – Вроцлав (до 26 октября);

  • Одесса – Гданьск (до 26 октября);

  • Одесса – Катовице (до 26 октября);

  • Одесса – Братислава (до 26 октября);

  • Запорожье – Вроцлав (до 27 октября);

  • Запорожье – Гданьск (до 27 октября);

  • Запорожье – Краков (до 27 октября).

Как сообщал OBOZREVATEL, отменила ирландский лоукостер Ryanair в сентябре должен был приостановить полеты по 70% направлений из Украины.

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