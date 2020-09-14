Wizz Air отменила десятки рейсов из Украины. Список

Венгерская авиакомпания Wizz Air существенно сократился количество рейсов из Украины в зимнем расписании полетов.

Часть из них отменена до конца марта 2021 года, часть – до конца октября 2020 года, сообщает Lowcostavia.

Изменения касаются всех городов Украины.

Так, до конца марта 2021 года отменены следующие рейсы:

Киев – Афины;

Киев – Салоники;

Киев – Нюрнберг;

Львов – Ларнака;

Львов – Будапешт;

Харьков – Катовице;

Харьков – Будапешт;

Запорожье – Вильнюс;

Запорожье – Дортмунд;

Запорожье – Будапешт;

Одесса – Берлин (отменен с 23 октября);

Одесса – Будапешт (с 24 октября).

До конца октября 2020 года:

Киев – Ларнака (до 26 октября);

Киев – Катовице (отменен с 18 сентября до 26 октября);

Львов – Вильнюс (до 22 октября);

Львов – Катовице (до 26 октября);

Харьков – Дортмунд (с 25 сентября до 26 октября);

Харьков – Краков (с 25 сентября до 27 октября);

Одесса – Абу-Даби (старт с 25 октября);

Одесса – Вроцлав (до 26 октября);

Одесса – Гданьск (до 26 октября);

Одесса – Катовице (до 26 октября);

Одесса – Братислава (до 26 октября);

Запорожье – Вроцлав (до 27 октября);

Запорожье – Гданьск (до 27 октября);

Запорожье – Краков (до 27 октября).

Как сообщал OBOZREVATEL, отменила ирландский лоукостер Ryanair в сентябре должен был приостановить полеты по 70% направлений из Украины.

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