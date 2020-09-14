Wizz Air отменила десятки рейсов из Украины. Список

Венгерская авиакомпания Wizz Air существенно сократился количество рейсов из Украины в зимнем расписании полетов.
Часть из них отменена до конца марта 2021 года, часть – до конца октября 2020 года, сообщает Lowcostavia.
Изменения касаются всех городов Украины.
Так, до конца марта 2021 года отменены следующие рейсы:
Киев – Афины;
Киев – Салоники;
Киев – Нюрнберг;
Львов – Ларнака;
Львов – Будапешт;
Харьков – Катовице;
Харьков – Будапешт;
Запорожье – Вильнюс;
Запорожье – Дортмунд;
Запорожье – Будапешт;
Одесса – Берлин (отменен с 23 октября);
Одесса – Будапешт (с 24 октября).
До конца октября 2020 года:
Киев – Ларнака (до 26 октября);
Киев – Катовице (отменен с 18 сентября до 26 октября);
Львов – Вильнюс (до 22 октября);
Львов – Катовице (до 26 октября);
Харьков – Дортмунд (с 25 сентября до 26 октября);
Харьков – Краков (с 25 сентября до 27 октября);
Одесса – Абу-Даби (старт с 25 октября);
Одесса – Вроцлав (до 26 октября);
Одесса – Гданьск (до 26 октября);
Одесса – Катовице (до 26 октября);
Одесса – Братислава (до 26 октября);
Запорожье – Вроцлав (до 27 октября);
Запорожье – Гданьск (до 27 октября);
Запорожье – Краков (до 27 октября).
Как сообщал OBOZREVATEL, отменила ирландский лоукостер Ryanair в сентябре должен был приостановить полеты по 70% направлений из Украины.
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