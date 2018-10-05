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''Вытащил красного дракона'': туриста на Бали покалечил массажист

1.6тЧитать материал на украинском

Турист из Австралии, который приехал на Бали вместе со своей женой решил воспользоваться услугами местного массажиста. Но вместо расслабляющей процедуры он получил покалеченную спину.

Спина мужчины была покрыта массивными красными следами. Об этом сообщает The Sun.

''Вытащил красного дракона'': туриста на Бали покалечил массажист
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Мужчина отметил, что массажист спросил, хочет ли он чтобы тот "вытащил красного дракона". На следующий день его спина была покрыта огромными красными следами от верхушки шеи до его копчика.

''Вытащил красного дракона'': туриста на Бали покалечил массажист

Как ранее писал OBOZREVATEL, в США детеныш носорога укусил туриста в зоопарке в американском штате Огайо. Восточный черный носорог по имени Кенди схватил человека за указательный палец правой руки.

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