''Вытащил красного дракона'': туриста на Бали покалечил массажист

Турист из Австралии, который приехал на Бали вместе со своей женой решил воспользоваться услугами местного массажиста. Но вместо расслабляющей процедуры он получил покалеченную спину.

Спина мужчины была покрыта массивными красными следами. Об этом сообщает The Sun.

Мужчина отметил, что массажист спросил, хочет ли он чтобы тот "вытащил красного дракона". На следующий день его спина была покрыта огромными красными следами от верхушки шеи до его копчика.

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