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Пьяные супруги устроили драку с пограничниками в аэропорту Запорожья

2.1т
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В аэропорту Запорожья утром 7 февраля семейная пара устроила драку с пограничниками.

Одна сотрудница ГПСУ в результате попала в больницу и обратилась в управление полиции с заявлением о получении телесных повреждений, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Мужчина и женщина прибыли рейсом Шарм-Эль-Шейх (Египет) – Запорожье. По словам пограничников, путешественники, вероятно выпившие, решили, что им крайне необходимо самостоятельно разгрузить свои чемоданы и устроили разборки.

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"На замечания пограничного наряда по соблюдению режима в пункте пропуска пассажирка возмутилась и ударила по лицу инспекторшу пограничной службы. От удара пограничница упала и ударилась о стойку выдачи багажа.

Мужчина на замечания сотрудников Госпогранслужбы также реагировал агрессивно и пытался оказать сопротивление", – говорится в сообщении.

В отношении пассажиров были составлены административные протоколы по ст. 185-10 Административного кодекса Украины (за злостное неповиновение законным требованиям правоохранителей).

В аэропорту Запорожья устроили драку

В аэропорту Запорожья устроили драку

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье местные жители обнаружили труп мужчины. Он стоял на коленях с завязанными руками и ногами.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Украина Запорожье
Теги
Государственная пограничная служба Украины Драка
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