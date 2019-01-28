В Украине массово отменяют авиарейсы: в чем причина

Два рейса в аэропорту Одессы отменили в связи с ночным снегопадом. Самолеты должны были лететь в Вену и обратно.

Также значительное ухудшение погодных условий привело к задержкам рейсов в аэропорту Запорожье. Об этом говорится на официальных сайтах аэропортов.

pexels.com

Отмечается, что из-за тумана, снега и дождя отменяются рейсы в других городах Украины.

Аэропорт Одессы

Аэропорт Одессы

Аэропорт Запорожья

Как ранее писал OBOZREVATEL, стюардесса рассказала о секретных правилах, которые стоит соблюдать пассажирам самолета, чтобы завоевать расположение бортпроводников и не поссориться с ними.

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