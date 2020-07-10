В Турции турист погиб из-за спора
В турецкой Анталье погиб 18-летний россиянин. redbull.com
18-летний турист из России погиб после неудачного прыжка со скалы на побережье турецкой Антальи.
Об этом сообщила российская Экспресс-газета. Трагедия случилась 9 июля.
По информации издания, молодой человек поспорил с друзьями, что сможет прыгнуть в море с 40-метровой скалы.
При ударе об воду он потерял сознание. Местный житель, который находился неподалеку, бросился на помощь и вытащил парня на берег. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти жизнь не смогли.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции скончался россиянин, который пострадал при полете на водном парашюте в городе Анталья.
Поделиться в Facebook