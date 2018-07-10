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Россиянина с позором задержали в Турции за кражу "мягкого золота"

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В Турции произошел очередной инцидент с российским туристом. 32-летний Евгений Сидоренко украл семь шуб из магазина курорта Кемер (Анталия). Общая стоимость присвоенного "мягкого золота" составила 3,5 тысячи долларов.

ural.org

Сидоренко арестовали после того, как в полицию поступили данные о ночном взломе и пропаже шуб, пишет РБК. Как сообщили в полиции, вора распознали благодаря камерам наблюдения. Украденные меховые изделия нашли в его гостиничном номере.

Российское Генконсульство назначило встречу подозреваемому, чтобы прояснить детали происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россиян уже ловили на краже шуб в Турции.

Место
ТурцияАнталья
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