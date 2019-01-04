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В Таиланде шторм убил туриста из России

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В Таиланде российский турист погиб, спасая тонувшую дочь.

Об этом сообщает Thai PBS. Трагедия случилась, когда девочка стала уходить под воду в 50 метрах от берега, а отец бросился ей на помощь.

Отмечается, что семья из четырех человек пошла купаться в море, несмотря на выставленные на пляже запрещающие красные флажки. В это время в Сиамском заливе уже поднялось волнение, вызванное тропическим ураганом Pabuk.

Таиланд

Таиланд

Thai PBS

Новости
''Гигантский сом'': Таиланд накрыл сильнейший за полвека шторм

Трагедия случилась, когда девочка стала тонуть в 50 метрах от берега, а отец бросился ей на помощь. В итоге ему удалось спасти ребёнка. Но мужчину накрыла волна, из-за чего он ударился головой о камни, потеряв сознание.

Спасатели вытащили россиянина на берег, но он уже не подавал признаков жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев предупредили об осторожности в связи с приближением тропического шторма "Пабук" и ухудшением погодных условий в южных регионах Таиланда, где ввели безвизовый режим для граждан Украины.

Место
Таиланд
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