В Таиланде из-за коронавируса освободили слонов

В таиландском парке Maesa 78 слонов освободили от тяжелых седел, предназначенных для перевозки туристов из-за пандемии коронавируса.

Заболевание резко снизило приток туристов в регион и животные впервые за 44 года почувствовали себя свободными, пишет Рамблер.

Директор парка Анхали Калампичит сообщил, что слоны носили эти громоздкие седла на протяжении 44 лет. Руководитель также пообещал пересмотреть концепцию бизнеса и сделать так, чтобы слоны свободно гуляли по парку, а туристы просто наблюдали за ними.

Более того, Калампичит заверил, что даже, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад, и путешественники вновь начнут посещать Таиланд, ни один из освобожденных слонов больше не будет катать туристов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, составлен список вещей, необходимых в путешествии во время пандемии коронавируса. Так, в первую очередь нужно запастись жидким антибактериальным средством для рук с содержанием спирта

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!