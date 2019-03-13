В США в эпицентре торнадо чудом уцелел дом: жуткие кадры

В начале марта на город Уэверли-Холл (США, штат Джорджия) обрушился мощный торнадо, пришедший из штата Алабама.

Местный житель Мэтт Гиллеспи с помощью дрона заснял последствия стихии. К своему удивлению, американец обнаружил, что один из домов населенного пункта оказался в самом эпицентре торнадо, однако смог уцелеть. Свое видео Гиллеспи опубликовал в YouTube.

Как писал The Weather Channel, категория стихии, достигшей Уэверли-Холл, оценивалась как EF2 (скорость ветра 178-217 км/ч). Этого достаточно, чтобы срывать крыши даже у хорошо построенных зданий. Примечательно, что вокруг уцелевшего дома сплошь повалены деревья, разрушены другие и дома.

Торнадо, пришедший и в Уэверли-Холл, оказался одним из самых смертоносных в США за последние годы: его жертвами стали 23 человека в округе Ли штата Алабама. Ранения получили 63 человека.

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