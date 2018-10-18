В США посетитель зоопарка полез в вольер к тигру за своими очками: видео

В зоопарке Окленд в американском штате Калифорния один из посетителей полез в вольер к тигру, чтобы забрать свои очки, которые туда упали.

Инцидент попал на видео, передает ABC7 News.

Мужчина перелез через ограждение и уже собирался спускаться к клетке, но увидел приближение хищника и остановился. За его действиями наблюдала толпа людей.

Один из очевидцев рассказал, что сотрудник зоопарка вычитал нарушителя.

"Он перепрыгнул через перила, тигр бросился в его сторону, и тот перепрыгнул обратно. Я слышал, как кто-то говорил, что мужчина уронил очки. Но когда он вернулся за ограждение, в руках у него ничего не было", — рассказал свидетель инцидента.

В этот момент тигр начал сильно волноваться и кружил по вольеру.

После происшествия зоопарк обнародовал заявление и призвал посетителей не подвергать свои жизни опасности.

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