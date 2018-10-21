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/Новости

В сети появились завораживающие фото Мертвого моря

3.1тЧитать материал на украинском

В сети появились красочные фото с Мертвого моря. Этот необычный водоем располагается между Израилем и Иорданией. Его максимальная глубина составляет 306 метров.

Снимки разместили в сообществе "Путешествия по миру - Ваши самые яркие фотоотчеты" в Facebook.

В сети появились завораживающие фото Мертвого моря
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"Октябрь- это прекрасное время отдыха на Мертвом море", - подписал снимки автор.

В сети появились завораживающие фото Мертвого моря
В сети появились завораживающие фото Мертвого моря
В сети появились завораживающие фото Мертвого моря

Как ранее писал OBOZREVATEL, в зоопарке Окленд в американском штате Калифорния один из посетителей полез в вольер к тигру, чтобы забрать свои очки, которые туда упали. Мужчина перелез через ограждение и уже собирался спускаться к клетке, но увидел приближение хищника и остановился. За его действиями наблюдала толпа людей.

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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
на фотокурсы бы походили что ли.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А кто его убил? опять москали?
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