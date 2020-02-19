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19 февраля • обновлено в 14:10
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В Мексике оказавшееся на берегу существо поразило местных жителей

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На берегу Тихого океана неподалеку от Пуэрто-Вальярта (Мексика) местные обнаружили неизвестное морское существо, которое вызвало фурор в медиа и соцсетях.

Животное нашли уже мертвым, сообщает Tribuna de la Bahia.

Рыбаки уверяют, что ничего подобного раньше не видели.

Голова существа напоминает дельфина, но у него есть довольно грозные зубы и нет плавников. А туловище напоминает длинный хвост.

Кроме того, у животного нет глаз, что вызвало предположение о том, что животное, вероятно, обитатель больших глубин. Тем более, неподалеку с Пуэрто-Вальярта находится особенно глубокий участок океана – более 1 тыс. местров.

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