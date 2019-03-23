В Израиле отметили самый яркий праздник в году: красочные фото и видео Пурима

В Израиле 21 и 22 марта праздновали Пурим – день, в который принято веселиться, наряжаться в костюмы, много есть и пить.

В сети появилось много красочных фото и видео с карнавала, который провели в городе Холон (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Этот праздник отмечается в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве более 2400 лет назад, когда правил царь Ахашверош.

Пуриму предшествовал постный день, а уже в сам праздники и последовавшие выходные израильтяне отмечали с размахом. Взрослые и дети нарядились в красочные костюмы супергероев и веселились все выходные.

В весёлый праздник Пурим ходит по улицам Израиля Супермен и носит девушек солдаток на руках pic.twitter.com/i2JuTwVazT — igal (@igal81557933) 22 березня 2019 р.

"Дождь"

"Дождь"

"Дождь"

"Дождь"

"Дождь"

"Дождь"

"Дождь"

"Дождь"

"Дождь"

"Дождь"

פורים שמח לכולם! pic.twitter.com/jrzvoiNCar — אלונה ברקת - Alona Barkat (@alonabarkat) 20 березня 2019 р.

חגיגת פורים בבית האבות הספרדי בחיפה היום בבוקר. הבן יוהד השתתף יחד עם חבריו מהמסלול. מקסימים כל הכבוד 🌺⚘🌹🌷❤💖😍 pic.twitter.com/pEJeYVREvT — Rafi Roth (@RothRafi) 21 березня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в Иерусалиме начала действовать туристическая карта Jerusalem City Pass, которая поможет путешественникам избегать очередей.

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