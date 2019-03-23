Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Новости

В Израиле отметили самый яркий праздник в году: красочные фото и видео Пурима

535Читать материал на украинском

В Израиле 21 и 22 марта праздновали Пурим – день, в который принято веселиться, наряжаться в костюмы, много есть и пить.

В сети появилось много красочных фото и видео с карнавала, который провели в городе Холон (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Этот праздник отмечается в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве более 2400 лет назад, когда правил царь Ахашверош.

Новости
День ангела Галины: лучшие поздравления и открытки

Пуриму предшествовал постный день, а уже в сам праздники и последовавшие выходные израильтяне отмечали с размахом. Взрослые и дети нарядились в красочные костюмы супергероев и веселились все выходные.

В Израиле отметили самый яркий праздник в году: красочные фото и видео Пурима

"Дождь"

В Израиле отметили самый яркий праздник в году: красочные фото и видео Пурима

"Дождь"

В Израиле отметили самый яркий праздник в году: красочные фото и видео Пурима

"Дождь"

В Израиле отметили самый яркий праздник в году: красочные фото и видео Пурима

"Дождь"

В Израиле отметили самый яркий праздник в году: красочные фото и видео Пурима

"Дождь"

В Израиле отметили самый яркий праздник в году: красочные фото и видео Пурима

"Дождь"

В Израиле отметили самый яркий праздник в году: красочные фото и видео Пурима

"Дождь"

В Израиле отметили самый яркий праздник в году: красочные фото и видео Пурима

"Дождь"

В Израиле отметили самый яркий праздник в году: красочные фото и видео Пурима

"Дождь"

В Израиле отметили самый яркий праздник в году: красочные фото и видео Пурима

"Дождь"

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в Иерусалиме начала действовать туристическая карта Jerusalem City Pass, которая поможет путешественникам избегать очередей.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Израиль
Теги
праздниктуризмпутешествия фотографии
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения