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В Харькове тысячи пассажиров застряли в аэропорту: названа причина авиаколлапса

6.1т
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В четверг, 28 ноября, в Международном аэропорту "Харьков" застряли тысячи туристов, которые не смогли отправиться своим рейсом в пункт назначения.

В пресс-службе сообщили, что это связано со сложными метеорологическими условиями, так как весь день в городе был сильного тумана.

"Уважаемые пассажиры и посетители аэропорта "Харьков"! В связи со сложными метеоусловиями (туман) по состоянию на 28.11.2019 в расписании выполнения рейсов есть изменения", – сказано в сообщении.

Туризм - в Харькове задержали и отменили рейсы

Туризм - в Харькове задержали и отменили рейсы

pixabay (иллюстрация)

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Рейсы, которые были отменены или отложены:

  • Харьков-Стамбул TK 1474 (Turkish Airlines): задержан до 12:05;

  • Харьков-Дортмунд W6 6941 (Wizz Air): отменен;

  • Харьков-Стамбул PC 427 (Pegasus Airlines): задержан до 18:00;

  • Харьков-Киев PS 026 (МАУ): отменен;

  • Харьков-Варшава LO 762 (LOT): отменен;

  • Харьков-Львов PQ 163 (SkyUp Airlines): задержан до 19:55.

  • Стамбул-Харьков TK 1473 (Turkish Airlines): задержан до 10:45;

  • Дортмунд-Харьков W6 6942 (Wizz Air): прибыл на запасной аэродром в аэропорт "Борисполь";

  • Стамбул-Харьков PC 427 (Pegasus Airlines): прибыл на запасной аэродром в аэропорт "Борисполь";

  • Киев-Харьков PS 025 (МАУ): отменен;

  • Варшава-Харьков LO 761 (LOT): отменен;

  • Прага-Харьков PQ 894 (SkyUp Airlines): задержан до 19:15;

  • Львов-Харьков PQ 164 (SkyUp Airlines): задержан до 00:05 (29.11.2019).

"Просим Вас заранее проверять всю актуальную информацию о прилете и вылете Ваших рейсов на онлайн-табло на сайте аэропорта. В случае изменения расписания пассажирам необходимо обращаться к авиаперевозчикам, или по месту приобретения билета / тура", – сообщили в аэропорту.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 ноября в аэропорту Львова произошло ЧП с самолетом МАУ – он съехал со взлётно-посадочной полосы. ЧП произошло из-за сложных погодных условий.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Украина Харьков
Теги
задержан рейс туризм путешествия Путешествия по Европе путешествия по Украине погода самолет
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Нам как то фиолетово
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Dell Alex
Dell Alex
Ivani Rezo, иди домой, тут водки нет )))
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