В Альпах произошла трагедия с туристом: что с ним

На французском курорте Ля-Грав в Альпах трагически погиб турист. Он упал в 300-метровое ущелье.

Его тело пока так и не удалось найти, сообщает радиостанция France Info.

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"На горнолыжном курорте Ля-Грав во французских Альпах погиб 35-летний фрирайдер", — говорится в сообщении.

Лыжи и следы на снегу обнаружил местный гид, который и сообщил о произошедшем в полицию. Как отмечает издание, мужчина неоднократно посещал Ля-Грав, а место, где он катался находится за пределами трасс курорта.

"Полиция начала расследование, в настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося", — пишет портал.

Как ранее писал OBOZREVATEL, турист из России загадочно погиб в Израиле, когда ушел купаться ночью в Средиземном море. Спасатели достали мужчину из воды и доставили его в больницу, но медикам не удалось его спасти.

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