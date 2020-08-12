Украинцы застряли в 'Борисполе' из-за тестов на COVID-19: Дубай неожиданно изменил правила

Из-за новых правил карантина, которые установили в ОАЭ, 43 украинцев не смогли вылететь из аэропорта "Борисполь" в Дубай.

При этом о новых правилах пассажиры уже узнали по факту в аэропорту, передает телеканал "Украина 24".

Так, киевлянка Юлия Ковалева рассказала, что ее отказались пускать в самолет, потому что тест на коронавирус (COVID-19) был сделан в лаборатории, которую не признают в ОАЭ.

"Никого из пассажиров не предупредили, что у них какие-то свои правила... Мы общались со всем аэропортом, с девушками – никогда никому никаких сообщений не было. На сайте была информация? На сайте не было", – сказала она.

Отмечается, что некоторые пассажиры взяли билеты в Дубаи другой авиакомпании, и у них проверили только наличие теста.

"С теми же документами и теми же тестами я улетела успешно, а в аэропорту Дубая просто брали в руки тест и смотрели, что на английском языке, и все было хорошо", – сообщила Марьяна Яцульчак из Львова.

В украинской авиакомпании, которая не пустила украинцев на борт, пояснили, что уведомили пассажиров о новых правилах письмом и информацией на сайте.

"В результате авиакомпания предложила Юлии Ковалевой бесплатную замену билета. На конфликтную ситуацию отреагировали и в Объединенных Арабских Эмиратах. Пассажирам из Украины разрешили проходить тест в любой лаборатории, которая есть в списке Министерства здравоохранения", – отмечено в сюжете.

Как сообщал OBOZREVATEL, МИД опубликовал список из 38 стран, которые открыты для украинцев.