Украинцы застряли в аэропорту Испании из-за карантина: дети провели в "серой зоне" 5 дней
В аэропорту Барахас в Мадриде (Испания) застряли шесть женщин и двое детей из Украины, которые прибыли туда из Киева, но не смогли пройти пограничный контроль в связи с карантинными ограничениями.
Украинцы прилетели в Мадрид еще 3 января. Уже пять суток они находятся в так называемой серой зоне аэропорта, передает "24 канал".
Указывается, что обратного рейса в Киев нужно ждать около недели. Владимир, друзья и родственники которого застряли в аэропорту, заявил: граждан других государств, которые столкнулись с похожей проблемой, отправили на рейсы с пересадками. Украинский консул якобы не договаривался об этом с местными властями.
Украинцы пожаловались, что за пять дней им так и не предоставили их личные вещи, даже средства гигиены.
"Когда позвонили в МИД, там сказали, что не имеют никаких доказательств того, что наши граждане остаются заложниками ситуации в Испании", – пожаловался Владимир.
"Консул говорил, что не будет тратить три часа на встречу с гражданами, которых задержали в аэропорту. На просьбу "помогите нам, потому что мы из одной страны" он ответил "с какой это мы с вами одной страны?" – утверждает мужчина.
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