Украинцам станет дороже отдыхать в Турции: из-за чего

С 1 апреля 2020 года в Турции введут новый налог, который будет распространяться на все места проживания, включая отели, квартиры, гостевые дома и даже кемпинги.

Владельцы обязаны сначала отчислять 1% от совокупной стоимости оказываемых услуг до конца 2020 года, а затем 2% и возможно даже больше. Об этом сообщает ассоциация туроператоров "Вестник АТОР".

pexels.com

Налог будет рассчитываться не только с цены за ночь, а со всего сервиса, включая питание и прочие предоставляемые отелем услуги. В 2021 году "налог на проживание" будет включен в контрактинг всеми отелями, что приведет к повышению проживания для туристов, как минимум, на 2%.

pexels.com

По мнению специалистов туриндустрии, стоимость размещения в турецких отелях в 2020 году увеличится на 5-15%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отели на популярных среди туристов курортах Турции снизили стоимость проживания на 20%, потому что не хватает отдыхающих.

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