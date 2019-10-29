Главная Новости
29 октября • обновлено в 11:07
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Новости

Украинцам станет дороже отдыхать в Турции: из-за чего

1.6т Читать материал на украинском

С 1 апреля 2020 года в Турции введут новый налог, который будет распространяться на все места проживания, включая отели, квартиры, гостевые дома и даже кемпинги.

Владельцы обязаны сначала отчислять 1% от совокупной стоимости оказываемых услуг до конца 2020 года, а затем 2% и возможно даже больше. Об этом сообщает ассоциация туроператоров "Вестник АТОР".

Украинцам станет дороже отдыхать в Турции: из-за чего

pexels.com

Новости
Самый длинный маршрут в мире: популярный авиаперевозчик совершил рекордный перелет

Налог будет рассчитываться не только с цены за ночь, а со всего сервиса, включая питание и прочие предоставляемые отелем услуги. В 2021 году "налог на проживание" будет включен в контрактинг всеми отелями, что приведет к повышению проживания для туристов, как минимум, на 2%.

Украинцам станет дороже отдыхать в Турции: из-за чего

pexels.com

По мнению специалистов туриндустрии, стоимость размещения в турецких отелях в 2020 году увеличится на 5-15%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отели на популярных среди туристов курортах Турции снизили стоимость проживания на 20%, потому что не хватает отдыхающих.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Турция
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
8
6
Смешно
1
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чан Джеки
Чан Джеки
эрдоган меньше дружбы с терористом путиным и ненадо будет повышать налог и или придумывать новый.хочеш править вечно-неполучится усеравно уйдеш.так что думай ямпиратор хренов.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Турция - дерьмо. Пошли они со своими налогами! Пусть быдлo с Тагила там бухает. На большее тварь расейская не способна.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Ленина Лена
Ленина Лена
Кацaп Кацaпыч, "тварь расейская"отдыхает на Мальдивах
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel