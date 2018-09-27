Украинский журналист показал родину Дракулы: захватывающие фото

Украинский журналист опубликовал в сети фоторепортаж своей поездки в Трансильванию (Румыния), на родину графа Дракулы - персонажа культовой одноименной книги Брэма Стокера.

Как отметил одессит, Трансильвания - это не только легендарная родина главного вампира, но и необычайно красивое место. OBOZREVATEL публикует рассказ и фотографии путешественника.

Фото: uc.od.ua

Современная Трансильвания почти полностью находится в составе Румынии. От столицы Бухареста и от более близких к Одессе украинской Бессарабии и Молдовы Трансильвания отделена Карпатами, а с запада ограничена Западно-Румынскими горами.

Географически Трансильвания представляет собой плато между горными хребтами высотой от 300 до 500 метров над уровнем моря, на котором берут свое начало более десяти притоков Дуная.

Фото: uc.od.ua

Фото: uc.od.ua

Исторически Трансильвания стала местом, где проходил один из путей Великого переселения народов, а позже здесь перемешались в одно целое несколько десятков народов и религий.

Изначально это была прародина даков, тех самых даков, которых покорил император Траян и включил в состав Римской империи. Затем несколько столетий кто только не проходил здесь во время Великого переселения народов - вестготы, гунны, авары и многие другие. Последними, по сути, стали мадьяры (венгры),. После одной из битв в 1003 году венгерский король Иштван I подчинил Трансильванию, которая затем надолго стала своеобразным "буфером" на правах вассального княжества между Венгерским королевством и врагами христианского мира. Сначала это были различные кочевые племена, затем татаро-монголы, затем - Османская империя.

В XIII веке в Трансильванию приглашают тевтонских рыцарей - для того, чтобы они поселились в укрепленных замках вдоль границы и защищали и сам регион, и Венгрию от набегов кочевников. Но после попытки рыцарей расширить свое влияние, их изгоняют, а на освободившееся места приглашают саксонцев. Именно рыцари и саксонцы создают в Трансильвании семь укрепленных городов, от которых происходит немецкое название региона "Семиградье".

Фото: uc.od.ua

Фото: uc.od.ua

Фото: uc.od.ua

С середины XV века вся жизнь в Трансильвании была основана на "Союзе трех наций" - католического венгерского дворянства, католических же саксонских колонистов (бюргеры - ремесленники и торговцы) и секеев (венгроязычная народность, позже ставшая румынскими венграми). Православные же румыны оказались в роли подавленного крестьянского сословия на условиях сегрегации. Даже православные весьма богатые румынские дворяне сохраняли свой социальный статус только при условии перехода в католичество.

Фото: uc.od.ua

Во второй половине XV века Трансильвания и часть современной Румынии стали ареной соперничества растущей Османской империи и христианского мира, представленного здесь Венгерским королевством и империей Габсбургов. Именно в это время здесь активно действовал князь соседней Валахии Влад III Басараб, известный как Влад Цепеш ("сажатель на кол") или Влад Дракула (как он сам подписывался, гордясь полученным еще его отцом Орденом Дракона).

В 1526 году объединенные войска Венгрии и Австрии потерпели поражение в битве при Мохаче, после чего Трансильвания оказалась в статусе княжества, вассально зависимого от Османской империи. Благодаря этому, здесь создались условия для широкого распространения протестантизма в различных вариациях и фактически установилась веротерпимость - хотя из нее исключили православных румын. В таком полунезависимом статусе "буфера" между мусульманским и христианским миром. Политическими правами по-прежнему обладали ставшие протестантами немецкие бюргеры, венгерская аристократия без разницы в вере, а также секеи. В XVII веке при князьях Габоре Бетлене и Дьерде I Ракоци Трансильвания пережила период политического и экономического взлета.

Фото: uc.od.ua

Фото: uc.od.ua

Но попытки следующего князя Дьердя II Ракоци претендовать на польский престол привели к военному поражению и вторжениям турецких и крымско-татарских войск. Как итог - после неудачной для турок осады Вены в 1683 году, Трансильвания попала в вассальную зависимость от Австрийской империи. С 1711 года (дата совпадает с Прутским миром после неудачной для Петра I войны с Турцией) в Трансильвании правит уже не князь, а императорский наместник. С 1765 года Трансильвания получает статус автономного княжества в составе империи Габсбургов.

Революционные события 1848 года привели к тому, что Трансильвания стала управляться военными губернаторами. "Союз трех наций" был отменен, а румыны получили полные гражданские права - как противовес прежней венгроязычной элите. Однако, единственным государственным языком был немецкий. Затем после реформы государственного управления, когда Австрийская империя стала Австро-Венгрией, Трансильвания стала частью Венгерской части двуединой монархии. Соответственно, теперь здесь все стало подвергаться мадьяризации.

Фото: uc.od.ua

После Первой мировой войны Трансильвая, по Трианонскому мирному договору, была передана в состав Румынии. Однако, в 1940 году одновременно с передачей территории южной Бессарабии и Молдавии СССР, Румыния была вынуждена передать Венгрии северную Трансильванию. Впрочем, после Второй мировой войны вся Трансильвания снова оказалась в составе Румынии.

В послевоенные годы румынские власти постепенно "выдавили" из Трансильвании венгроязычных и немецкоязычных граждан. На рубеже 1980-1990-х гг. Трансильванию покинула большая часть этнических саксонцев - потомков тех самых колонистов XIII века и бюргеров Семиградья. Этнически в Трансильвании преобладают румыны, сейчас их тут около 70%, причем их доля в XVII веке составляла около 60% населения. Доля венгров в населении Трансильвании в начале ХХ века составляла около 30%, постепенно уменьшившись к нашему времени до 18-19%. Саксонцы в начале ХХ века насчитывали до 12% населения Трансильвании. В конце Второй мировой войны существенная их часть вместе с отступающими немецкими войсками уехала в Германию, сократив численность саксонцев до примерно 5% населения Трансильвании, Сейчас же, после эмиграции, их осталось менее половины процента.

Современная Трансильвания выделяется живописными пейзажами на фоне горных гряд Карпат, небольшими городами со средневековой архитектурой вроде Брашова, горными укрепленными замками вроде Брана, селами с "бюргерской" архитектурой.

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