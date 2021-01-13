Украинских звезд на элитном курорте застала непогода: они поделились эмоциями

В этом году многие звезды украинского шоу-бизнеса решили отправиться в отпуск на Мальдивы. Но идеальный отдых не получился, так как на острова обрушилась непогода.

Так, уже который день там идут дожди и временами присутствует шквальный ветер. Кто из знаменитостей попал в ненастье – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Известная телеведущая полетела на отдых со своей семьей и поделилась с поклонниками снимком, на котором позирует с детьми – сыном Валерием и дочерью Евдокией. На фото видно, что на Мальдивах их застала дождливая погода.

Украинские знаменитости поделилась видео, на котором рассказали, что из-за непогоды вместо посещения пляжа им приходится сидеть дома, спать, есть и много читать.

Дмитрий Монатик вместе со своей женой показали кадры, на которых видно, что на Мальдивах очень пасмурно, дождливо и сильный ветер. Возлюбленная артиста Ирина отметила, что они радуются каждой минуте, когда "не льет как из ведра".

Украинская певица также проводит время на Мальдивах и на своей странице в сети она рассказала, что у них продолжается дождь и ветер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом году не всех украинских знаменитостей остановило то, что многие границы закрыты из-за пандемии коронавируса. Так, на зимние праздники некоторые звезды решили все-таки устроить себе отдых и улетели в зарубежные страны.