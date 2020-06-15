Украинские туристы попали в водную ловушку у Манявского водопада: все детали

Украинские туристы попали в ловушку возле Манявского водопада (Ивано-Франковская область) из-за внезапного подъема уровня воды в реке Манявка.

ЧП произошло вечером воскресенья, 14 июня. Информация о происшествии была передана в Службу спасения в 20:35, сообщает "Галка". В водной ловушке оказались две туристические группы – 22 человека, в том числе шестеро детей.

Как стало известно, 15 июня в 00:20 первая группа спасателей Ивано-Франковской поисково-спасательной части добралась до ближайшего притока реки, предположительно на расстоянии 1 км от застрявших в ловушке людей. В первую очередь, спасателям нужно было добраться до грузового автомобиля повышенной проходимости, который ожидал их на 150 метров выше по течению. Из-за высокого уровня воды спасатели не смогли использовать снегоболотоход для дальнейшего передвижения, поэтому переправу через приток реку осуществляли с помощью веревок.

Добравшись до грузового автомобиля, группа выехала к туристам. Операция по спасению 10 человек, в том числе троих детей, завершилась 15 июня в 06:12.

Манявский водопад pinterest.com

На данный момент изучается возможность спасения второй группы (12 человек, в том числе 3 детей). Спасатели планируют маршрут обходными путями, так как возможности добраться до места нахождения туристов транспортом не имеется – водное препятствие слишком большое.

Отметим, причиной поднятия уровня воды в реке Манявка стали обильные дожди, которые шли в Прикарпатье несколько дней. По прогнозам синоптиков, Украину в ближайшие дни накроют дожди с грозами.

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