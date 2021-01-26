Украинка рассказала о грабеже на отдыхе в Египте

Украинка Татьяна Мельниченко рассказала, как на отдыхе в Египте ее ограбили прямо во время экскурсии. Это произошло в Шарм-эль-Шейхе в ноябре прошлого года.

Так, у девушки украли кошелек с деньгами. Об этом она сообщила "РБК-Украине".

По ее словам, это была первая поездка на популярный курорт, и она долго откладывала покупку тура. Из-за того, что многие границы закрыты, Татьяна решила, что будет брать экскурсии, чтобы увидеть в стране как можно больше.

Она отправилась посмотреть пирамиды Гизы в пригороде столицы Египта, Каира. Во время поездки девушка обнаружила, что ее сумка, которую она носила на плече, ровно разрезана, и в ней нет кошелька. Туристка до сих пор не понимает, когда его успели украсть.

Девушка отметила, что ей очень повезло, что у нее не было банковских карт, так как тогда бы ей пришлось из-за границы дозваниваться в банки, чтобы заблокировать все. Так, у отдыхающей пропало 70 долларов, на которые она планировала купить сувениры родным.

В результате гид вызвал охрану и полицию, но грабителей так никто и не нашел.

Туристка добавила, что также она слышала истории, как у отдыхающих пропадали ценные вещи из сейфов в гостиницах.

Кроме того, Татьяна рассказала, как в таких ситуациях уберечь себя от краж на отдыхе:

носите с собой преимущественно мелкие деньги;

не берите крупные суммы, особенно на пляж, где вы будете отходить на какое-то время от личных вещей;

храните банковские карты в труднодоступных местах;

выпишите перед поездкой номера телефонов служб поддержки банков и вашей страховой компании;

в случае кражи в отеле – немедленно обратитесь на ресепшен и параллельно – к своей туристической компании и к страховой;

не берите с собой на отдых украшения и другие дорогостоящие вещи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка Эльмира Асланова рассказала об отдыхе на Занзибаре. По ее словам, здесь могут лихо поменять отель и обокрасть на пляже.