Украина сократила количество стран “красной" зоны: опубликован список

Украина сократила список "красных" стран до 70-ти.
Министерство здравоохранения 14 августа обновило список стран "красной" и "зеленой" зоны по распространению коронавируса.
Об этом сказано в сообщении на сайте Минздрава. На этот раз список "красной зоны" сократился до 70 стран.
Так, в "красной" зоне остаются популярные среди украинцев Албания и Черногория, а также Россия, США, Израиль, Испания и соседняя Румыния.
В "зеленую" зону теперь входят 124 страны, в том числе такие: Болгария, Чехия, Португалия, Польша, Турция, Беларусь, Германия, Словакия, Италия и другие страны.
По прибытию в Украину из страны "красной" зоны нужно пройти 14 дней самоизоляции или сдать ПЦР-тест. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.
Иностранцам нужно иметь с собой полис медицинского страхования.
Минздрав сократил список стран "красной" зоны (Министерство здравоохранения)
В "красном" списке осталось 70 стран (Министерство здравоохранения)
В "зеленую" зону вошли 124 страны (Министерство здравоохранения)
Среди "зеленых" стран: Болгария, Чехия, Португалия, Польша, Турция, Беларусь, Германия, Словакия, Италия (Министерство здравоохранения)
Список будут изменять по мере изменения ситуации с COVID-19 (Министерство здравоохранения)
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые возвращаются из стран “красной" зоны, где много больных коронавирусом (COVID-19), должны по прилету установить приложение "Дій вдома" и пройти ПЦР-тест.
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