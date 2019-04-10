Ученые озвучили жуткую судьбу курортов в Альпах

Популярные горнолыжные курорты и горные общины находятся под угрозой. Глобальное потепление приведет к массовому исчезновению ледников уже в ближайшие десятилетия.

Как отметили ученые, этот процесс необратим. Даже в случае резкого сокращения выбросов парниковых газов, часть ледников в Альпах, все равно исчезнет, пишет Independent.

Фото: dailymail.co.uk

По словам специалистов, не спасет уже ситуацию даже резкое внимание к этому вопросу со стороны правительств. Если страны мира начнут принимать безотлагательные меры для прекращения потепления, половина из 4000 ледников, охватывающих Альпы, к середине века все равно исчезнут. К 2100 году эта цифра вырастет до двух третьих. В тот же момент ученые подчеркнули, что ледники Альп исчезнут уже к концу века, если выбросы продолжат расти такими же темпами.

Как результат, пострадают жители близлежащих регионов, посетители курортов. Исчезновение ледников станет мощным ударом по окружающей среде, для которой ледники служат жизненно важными резервуарами воды.

Потеря этих участков льда может еще больше ощущаться в горных хребтах в других частях мира, включая горные страны Южной Америки, где дефицит воды является реальной угрозой.

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