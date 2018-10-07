Туристический коллапс в Украине. Кажется, скоро он повторится

Летом этого года в украинской туристической сфере было по-настоящему "горячо". И, к сожалению, в этом случае слово несет в себе негативный оттенок.

В разгар сезона тысячи украинцев застряли в аэропортах: часть не могла попасть на вожделенное море, другие же не могли вернуться оттуда домой. Причина, которая спровоцировала хаос, была всего одна — туроператоры и авиакомпании хотели заработать и, переоценив свои силы, продавали излишнее количество туров, которые впоследствии не были подкреплены авиаперевозками.

Как и прогнозировали эксперты, к осени все утихло. Нет, скандалы продолжают случаться, но масштаб несравним. Однако значит ли такое затишье, что проблема решена? Или уже зимой, когда количество отдыхающих вновь вырастет, нас снова ждет катастрофа? OBOZREVATEL разобрался в этом вопросе.

Последователи Oasis Travel

За прошедшее лето название крупного туроператора Oasis Travel успело стать нарицательным. После громкого скандала многие туристы стали выбирать осторожнее, чтобы не нарваться на новый "оазис", а такая возможность весьма высока.

Одной из компаний, которая влипает в скандалы чаще других, стал Join Up. Это крупнейший туристический оператор Украины. В 2017 году компания отправила на отдых 600 000-700 000 человек - около трети всех организованных путешественников. По данным самой Join UP, в 2017 году она перевезла более 700 000 украинских туристов.

Однако с апреля компанию серьезно лихорадит. Что стало причиной? Как объяснил OBOZREVATEL член Всеукраинской ассоциации туроператоров Игорь Ковальчук, туроператор рассчитывал на вывод аффилированной авиакомпании SkyUP, которая должна была обслуживать их туристов, однако там не успели и в определенный момент у Join UP возникла проблема с бортами для перевозки.

Впрочем, для украинского рынка - компания с наличием бортов глобальна. Лишь единицы компаний, среди них, к примеру, национальный туропетор TPG, догадались подстраховаться и договориться о резервном борте на случай ЧП. Большинство остальных же надеются, что пронесет.

"Свободных бортов в Украине найти практически нереально. Авиаомпании бьются за каждую копейку и задействуют все самолеты на чартерных и регулярных рейсах. Так что в случае возникновения ЧП подстраховать своих клиентов им нечем. Когда случается что-то этакое, то туроператор бросается к другим авиакомпаниям за свободным бортом. В результате возникают задержки, переносы и отмены рейсов. Иногда самолет удается найти сравнительно быстро, но временами ждать приходится сутки, а то и больше", — рассказал нам Ковальчук.

Вообще с пунктуальностью у некоторых украинских авиакомпаний большая проблема. Например, в сентябрьском рейтинге Мининфраструктуры мы можем увидеть следующую картину: сразу пять украинских авиакомпаний отправляют почти половину своих рейсов с задержкой - Фанейр - 59,4%, Атлас Джет Україна - 53,3%, ЯнЕІР ЛТД - 51%, Браво - 50%, Скай АП - 46,8%. Поэтому каждую из них можно отнести к потенциально опасным для пользования услугами.

Изменилась ли ситуация после летней катастрофы?

Опрошенные нами эксперты уверенны, что нет. После многочисленных скандалов, в министерстве инфраструктуры пообещали навести в отрасли порядок: проводить ревизии авиапарков, ужесточить ответственность туроператоров перед клиентами, проверить жизнеспособность банков, выступавшие их гарантами и т.д. Но пока все закончилось лишь составлением рейтинга авиаперевозчиков и постановлением о проверках сомнительных туристических компаний. Это хорошо, но явно мало.

"Да, плюс в том, что министерство теперь может на законных основаниях осуществлять проверку туроператоров на благонадежность. Но достаточно ли этого, чтобы сказать: "Летней истории больше не повторится"? Я считаю, что нет", — рассказал нам один из участников туристического рынка на условиях анонимности.

Также не решена ключевая проблема украинской авиаотрасли - самолеты. В июле министр Омелян говорил, что запретит летать в Украине самолетам, которые старше 20 лет. Однако, по данным Госавиаслужбы, на балансе украинских авиакомпаний находится 35 самолетов, которые старше 20 лет. Убрать их и что останется? Очевидно, что решить таким образом проблему точно не выйдет.

"Вся наша проблема еще в том, что в Украине авиакомпания может достаточно легко получить лицензию. Для этого достаточно всего двух самолетов. Можете себе представить? Что будет, если один из них выходит из строя? Все начинает рушиться по цепочке и в результате мы получаем то, что было летом. И эта ситуация не поменялась", — рассказал в комментарии нам авиаэксперт Игорь Палий.

Когда ждать новых бед?

Очевидно, что с приближением новогодних праздников количество туристов будет расти. Многие захотят отправиться в теплые края, другие отметить где-нибудь в Европе. Однако, как полагают эксперты, зимой летняя история не повторится - количество туристов будет не таким высоким.

"Зимой больших скандалов не будет. Многим в Украине еще не по карману отдых два раза в год. А между отпуском зимой и летом - большинство выбирает лето. Так что огромного наплыва отдыхающих ждать не стоит. Но вот летом-2019...я думаю, что мы снова столкнемся с той же проблемой. Во всяком случае пока что я подвижек к лучшему не вижу", — рассказал Ковальчук.

Как обстоят дела с восстановлением справедливости?

Летняя история продемонстрировала еще одну интересную тенденцию: украинцы постепенно перестают бояться идти в суд. После летней истории на облажавшихся туроператоров посыпались десятки исков. И, как рассказали нам в юридической компании "Дмитрий Голышев и Партнеры", шансы на победу у пострадавших очень высоки.

"По сути, это простые дела. Главная наша задача - доказать, что с клиентом был заключен договор на услуги и совершена оплата. Все, дальше цепочка абсолютно понятна: если оплаченная услуга не была предоставлена, то деньги должны быть возвращены. Сложнее история в тех случаях, если люди хотят получить компенсацию за моральный ущерб. Тут уже нужны веские обоснования того, почему требуют именно такую сумму", — рассказали нам в компании.

Судя по всему, на какое-то время все ответственные за состояние украинской туристической отрасли могут выдохнуть. У нас еще есть время, чтобы разгрести образовавшиеся там завалы. Но оно утекает неумолимо: уже в апреле-мае мы можем столкнуться с новым туристическим коллапсом. Поэтому нужно двигаться скорее.