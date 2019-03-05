Туристам на заметку: названа опасность курортных бассейнов

Прозрачная и на вид чистая вода в бассейнах отелей может быть очень вредной для здоровья.

Об этом рассказал сотрудник ассоциации инструкторов по плаванию Safety Training Awards Люк Гриффитс для туристов, передает The Sun.

"Только потому, что вода в бассейне выглядит чистой и прозрачной, она все еще может содержать вредные микроорганизмы, такие как криптоспоридии, поэтому старайтесь не пить воду из бассейна", – пояснил он.

Бассейн pixabay

По словам специалисты, эти паразиты — наиболее распространенная причина желудочных инфекций, а их попадание в организм может привести к тошноте, диарее и болям.

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Два неприятных паразита — криптоспоридии и лямблии — являются настолько маленькими, что их нельзя увидеть невооруженным глазом. Но они несут опасность для здоровья, особенно, если у человека слабый иммунитет.

"Помните, что мутная вода — это признак того, что с бассейном что-то не так. Такая вода может содержать опасные для здоровья химикаты и бактерии", — добавил Гриффитс.

Более того, склизкий слой на стенках бассейна указывает на его непригодность для купания, потому что в воде могут обитать такие бактерии, как синегнойная палочка.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинские туристы посетили самые популярные пятизвездочные отели Египта, где столкнулись с жуткими условиями для путешественников.

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