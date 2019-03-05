Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Новости

Туристам на заметку: названа опасность курортных бассейнов

4.6тЧитать материал на украинском

Прозрачная и на вид чистая вода в бассейнах отелей может быть очень вредной для здоровья.

Об этом рассказал сотрудник ассоциации инструкторов по плаванию Safety Training Awards Люк Гриффитс для туристов, передает The Sun.

"Только потому, что вода в бассейне выглядит чистой и прозрачной, она все еще может содержать вредные микроорганизмы, такие как криптоспоридии, поэтому старайтесь не пить воду из бассейна", – пояснил он.

Бассейн

Бассейн

pixabay

По словам специалисты, эти паразиты — наиболее распространенная причина желудочных инфекций, а их попадание в организм может привести к тошноте, диарее и болям.

Новости
Названы самые безопасные страны для туризма в 2019 году

Два неприятных паразита — криптоспоридии и лямблии — являются настолько маленькими, что их нельзя увидеть невооруженным глазом. Но они несут опасность для здоровья, особенно, если у человека слабый иммунитет.

Туристам на заметку: названа опасность курортных бассейнов
Туристам на заметку: названа опасность курортных бассейнов

"Помните, что мутная вода — это признак того, что с бассейном что-то не так. Такая вода может содержать опасные для здоровья химикаты и бактерии", — добавил Гриффитс.

Более того, склизкий слой на стенках бассейна указывает на его непригодность для купания, потому что в воде могут обитать такие бактерии, как синегнойная палочка.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинские туристы посетили самые популярные пятизвездочные отели Египта, где столкнулись с жуткими условиями для путешественников.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Теги
туризмпутешествия здоровье
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
5
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги