Стало известно о популярных способах "развода" туристов

Полиция Испании рассказала о методах, к которым прибегают мошенники в попытке обокрасть туристов.

Так, информацию правоохранителей приводит РИА Новости. Отмечается, что многие кражи происходят во время посещения туристами кафе. Мошенники часто используют листок с объявлением, карту или грудного ребенка в качестве отвлекающего маневра, а сами в это время крадут лежащий на столе телефон жертвы. Полицейские также советуют не вешать сумки на спинку стула, так как такое положение существенно облегчает преступникам доступ к их содержимому.

Фото: 34travel.me

Фото: 34travel.me

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Еще один популярный вариант мошенничества — разыграть скандал посреди улицы. Когда расслабленные туристы собираются посмотреть на происходящее, воры проникают к ним в карманы или в сумки.

Фото: Stefano Rellandini/Reuters

Также туристам, предпочитающим путешествовать на машине, правоохранители советуют ни в коем случае не останавливаться, если они видят на дороге автомобиль со спущенным колесом. Высока вероятность, что напарники мошенника украдут сумку из салона машины.

Кроме того, нельзя соглашаться на предложение незнакомцев сфотографировать на улице: сделав фотографию, вор тут же скроется вместе с телефоном или фотоаппаратом.

Фото: lifehike.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, британская ассоциация потребителей Which составила рейтинг самых безопасных стран для путешествий. Специалисты проанализировали 20 стран по четырем критериям: уровень преступности, угроза здоровью, вероятность теракта и стихийных бедствий. Бесспорным лидером среди популярных туристических направлений стала Исландия.

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