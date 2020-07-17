Румыния продлила запрет въезда для украинцев
Румыния продлила запрет на въезд туристов.
Румыния до 15 августа продлила запрет на въезд в страну для иностранцев, в том числе граждан Украины.
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Соответствующее решение 15 июля приняло правительство страны, сообщается на странице посольства Украины в Румынии.
При этом транзит через страну возможен, но при определенных условиях:
только в непрерывном порядке и исключительно по маршруту, утвержденному компетентными органами Румынии;
при наличии соответствующих документов, подтверждающих транзитную цель поездки и дающих основания для въезда в страну следования;
транзитный проезд в страны, в частности Республики Болгария, с туристической целью возможен при наличии документов, подтверждающих цель поездки (туристический ваучер, бронирование гостиницы и т.д.) и дающих основания для въезда в страну следования.
На территорию Румынии могут въезжать:
члены семьи граждан Румынии;
члены семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, имеющие право на проживание на территории Румынии;
те, у кого есть долгосрочные визы, вид на жительство или документ эквивалентный виду на жительство, выданный компетентными органами или другой эквивалентный документ, выданный компетентными органами других государств, согласно законодательству ЕС;
лица, въезжающие в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается полученными визой, видом на жительство или иным эквивалентным документом;
дипломатический или консульский персонал, персонал международных организаций, военный персонал или персонал, который может обеспечивать гуманитарную помощь;
лица в режиме транзита, в том числе репатриированные в рамках получения консульской защиты;
пассажиры, путешествующие по императивным мотивам;
лица, нуждающиеся в международной защите или по другим гуманитарным причинам;
иностранцы и лица без гражданства, которые путешествуют с целью обучения;
иностранцы и лица без гражданства, высококвалифицированные работники, если их трудоустройство необходимо с экономической точки зрения, и деятельность не может быть отложена или проводиться за рубежом;
иностранцы и лица без гражданства, трансграничные работники, сезонные сельскохозяйственные работники, персонал морского и речного транспорта;
члены международных спортивных делегаций, участвующих в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии.
Facebook посольство Украины в Румынии
Facebook посольство Украины в Румынии
Facebook посольство Украины в Румынии
Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз обновил список стран, с которыми с 16 июля рекомендовано снять ограничения на необязательные поездки в ЕС. В списке указаны 13 стран, однако Украины в нем нет.
Также Минздрав Украины обновил список стран "зеленой зоны", в которые могут въезжать украинцы.