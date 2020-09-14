Россиянка обвинила официанта турецкого отеля в изнасиловании 15-летней дочери

В одном из пятизвездочных отелей в Анталии якобы изнасиловали 15-летнюю россиянку, приехавшую на отдых с семьей.

Об этом сообщило турецкое издание Hürriyet. В насилии обвинили одного из официантов.

После инцидента мать девушки обратилась к менеджеру отеля с просьбой вызвать полицию, однако руководство якобы попыталось скрыть происшествие, чтобы не навредить имиджу заведения.

Мать и дочь самостоятельно обратились в полицию и в генеральную прокуратуру Анталии с заявлениями в отношении руководства отеля и официанта.

Консул России в Анталье Иван Степанов обратился в Министерство туризма и Ассоциацию туристических отельеров Средиземноморья. Он назвал происшествие недопустимым.

"Такое поведение несовместимо с принципами гостеприимства со стороны менеджеров отелей, которые хотели скрыть отвратительный инцидент, проигнорировав высокие стандарты турецкого гостиничного менеджмента", – заявил Степанов.

Руководство гостиницы при этом озвучило другую версию случившегося.

"Обвиняемый работает у нас четыре года. Он видел, как русская девушка целовалась с другим отдыхающим. Потом она остановила официанта, который проходил мимо ее номера, и попросила: "Не говори маме". Претензия возникла именно после этого диалога", –заявил журналистам менеджер отеля Фатма Доган.

Подозреваемого взяли под стражу и начали расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, отель Lake & River Side Spa в турецкой провинции Анталья намерен подать в суд на российскую туристку Ирину В. за обвинения в адрес гостиницы и нанесение ущерба ее репутации.

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