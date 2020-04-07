Раскрыт способ, как понравиться стюардессам

Неизвестный член экипажа рассказал пассажирам самолетов, как произвести хорошее впечатление на стюардесс во время авиаперелета.

Об этом сообщает издание Express. По словам мужчины, сначала главное позаботиться о правильном использовании багажных полок. Важно разместить свою сумку так, чтобы дверца хорошо закрывалась, а вещи не торчали. Также член экипажа добавил, что не стоит ждать от стюардесс ничего взамен. В таком случае пассажир может рассчитывать на более качественное обслуживание и признательность.

Фото: biletik.aero

Более того, мужчина отметил, что у туристов есть возможность лично поблагодарить стюардесс и других членов экипажа за работу. Разрешается преподнести коробку конфет или другие сладости.

Фото: psychologies.ru

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