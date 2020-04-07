Главная Новости
7 апреля • обновлено в 20:04
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Новости

Раскрыт способ, как понравиться стюардессам

Читать материал на украинском

Неизвестный член экипажа рассказал пассажирам самолетов, как произвести хорошее впечатление на стюардесс во время авиаперелета.

Об этом сообщает издание Express. По словам мужчины, сначала главное позаботиться о правильном использовании багажных полок. Важно разместить свою сумку так, чтобы дверца хорошо закрывалась, а вещи не торчали. Также член экипажа добавил, что не стоит ждать от стюардесс ничего взамен. В таком случае пассажир может рассчитывать на более качественное обслуживание и признательность.

Раскрыт способ, как понравиться стюардессам

Фото: biletik.aero

Более того, мужчина отметил, что у туристов есть возможность лично поблагодарить стюардесс и других членов экипажа за работу. Разрешается преподнести коробку конфет или другие сладости.

Раскрыт способ, как понравиться стюардессам

Фото: psychologies.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бортпроводница с шестилетним стажем поделилась историей о том, как ее работа превратилась в настоящий ужас из-за пандемии коронавируса.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Кристина Долматова
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ствшинский Богдан
Ствшинский Богдан
обоз-вы ДЛБЫ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Travel Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели более 1,3 миллиона человек, погибли – более 70 тысяч.

  • В ВОЗ заявили, что исследования по разработке вакцин и способов лечения коронавируса проводятся "с невероятной скоростью".

  • В Минздраве рассказали, когда может закончиться карантин в Украине.

  • Медики назвали предвестник скорой смерти при коронавирусе.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Поиск авиабилетов

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги